Биржевые индексы США 21 сентября в основном снизились на закрытии торгов

Биржи США закрылись снижением основных индексов, NASDAQ немного прибавил, свидетельствую данные торгов.

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,15%, до 33919,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 4354,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ при этом вырос на 0,22%, до 14746,4 пункта.

В среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. Регулятор примет решение по ставке, выкупу активов и предоставит обновленные макроэкономические прогнозы. Рынки надеются получить сигналы относительно сроков ужесточения политики регулятора. Ранее глава Федрезерва Джером Пауэлл заявлял, что ФРС не торопится сворачивать меры поддержки, но, вероятно, подумает над уменьшением объема выкупа активов уже в этом году, однако, скорее всего, не на ближайшем заседании.

Кроме того, инвесторы оценивают ситуацию с одним из крупнейших застройщиков Китая Evergrande. Над компанией нависла угроза дефолта, которая может негативно отразиться на всем секторе недвижимости.

Аналитики отмечают, что настроения инвесторов довольно хрупкие, но базовые показатели свидетельствуют о том, что ситуация на рынке располагает к повышению аппетита к риску. "Когда мы смотрим на фундаментальные факторы - общий рост и состояние экономики в целом - мы по-прежнему уверены в том, что ситуация исправится сама собой", - приводит агентство Блумберг слова аналитика JP Morgan Asset Management Джона Билтона (John Bilton).