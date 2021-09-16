Биржи АТР 16 сентября в основном снижаются на корпоративных новостях из Китая

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на корпоративных новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,68%, до 3631,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,2%, до 2456,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index сокращался на 1,85%, до 24571,5 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,62%, до 3133,94 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,72%, до 30296,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,6%, до 7461,4 пункта.

Азиатские инвесторы оценивают ситуацию вокруг второго по величине китайского застройщика Evergrande Group, долг которого, по данным СМИ, составляет 305 миллиардов долларов. Рейтинговые агентства понизили рейтинг компании из-за высокой вероятности дефолта. На этом фоне акции компании падали на 8,5%.

Трейдеры обратили некоторое внимание на статистику по Японии. Так, дефицит торгового баланса Японии в августе составил 635,4 миллиарда иен после профицита в 439,4 миллиарда в июле. Аналитики ожидали дефицита лишь в 47,7 миллиарда иен.

Кроме того, объем экспорта страны в августе в годовом выражении вырос на 26,2%, а импорт - на 44,7%. При этом аналитики ожидали увеличения показателей на 34% и 40% соответственно.