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Американские фондовые индексы 9 сентября закрылись снижением из-за обеспокоенности экономическим ростом
07:54 10.09.2021 |
Фондовые индексы США упали в четверг, поскольку обеспокоенность замедлением роста экономики и ростом заболеваемости Covid-19 оказывала давление на настроения инвесторов.
Все три основных индекса снизились, закрывшись у минимумов сессий после сдачи позиций, захваченных в начале дня. S&P и Dow Jones Industrial Average снижаются уже четыре сессии подряд.
Индекс S&P потерял 20,79 пункта, или 0,5%, закрывшись по 4493,28 пункта. Dow сбросил 151,69 пункта, или 0,4%, до 34879,38 пункта. Nasdaq Composite упал на 38,38 пункта, или на 0,3%, до 15248,25.
Сентябрьские торги до сих пор проходили волатильно, и основные индексы завершали каждую из сессий лишь небольшим ростом или снижением. Управляющие денежными средствами отмечают, что динамика индексов отчасти определяется неопределенностью в отношении будущих темпов восстановления экономики США, в особенности на фоне сохраняющейся во многих штатах угрозы роста числа случаев заражения коронавирусом и госпитализаций с Covid-19.
Поступающие данные сигнализируют о снижении темпов восстановления американской экономики. Бежевая книга ФРС указывает на замедление экономического роста в начале июля-августе: потребители сдерживали свои расходы, а компании продолжали преодолевать проблемы в цепочках поставок и дефицит рабочей силы. Из-за Covid-19 американцы стали меньше путешествовать и посещать рестораны.
Немного ослабить обеспокоенность экономическими перспективами помогли вышедшие в четверг новые данные по безработице. Число первичные заявок на пособие по безработице (показатель, который рассматривается как косвенный индикатор увольнений), за неделю, закончившуюся 4 сентября, снизилось до 310 000. Тенденция снижения числа заявок наблюдается с середины июля, указывая на то, что работодатели не спешат расставаться с работниками.
Экономисты по-прежнему ожидают роста американского ВВП в 3-м квартале, хотя некоторые из них и понизили прогнозы такого роста.
В ближайшие дни и недели инвесторы будут внимательно следить за появлением сигналов относительно сроков начала Федеральной резервной системой сворачивания политики дешевых денег, реализуемой для поддержки рынков в условиях пандемии. В интервью Wall Street Journal президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик предположил, что центральный банк сможет перейти к сокращению покупок активов уже в этом году, добавив, что заявление об этом вряд ли будет сделано на сентябрьском заседании.
"Мы стали действовать чуть осторожнее, - говорит Чарльз Хепуорт, инвестиционный директор GAM Investments. - Чувствуется, что участники рынка слегка потрясены оценками. Распространение дельта-штамма представляет угрозу для роста мировой экономики. Если центробанки начнут слишком рано сворачивать стимулы, это может подорвать восстановление".
Между тем Гонконгский Hang Seng в четверг упал на 2,3%, продемонстрировав самое большое однодневное падение за более чем шесть недель.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 понизился на 0,1%. Европейский центральный банк заявил в четверг, что замедлит покупку государственных облигаций в рамках чрезвычайной программы, которая была призвана поддержать кредитные рынки и экономический рост во время пандемии.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг упала до 1,300% с 1,333% в среду.
Ведущие биржевые индексы Азии в целом завершили день с понижением: южнокорейский Kospi упал на 1,5%, а японский Nikkei 225 - на 0,6%.
Китайский индекс Shanghai Composite вопреки общей тенденции вырос на 0,5%.
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