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Фондовые биржи АТР 25 августа в основном выросли вслед за США
12:18 25.08.2021 |
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно в плюсе, - рекордная динамика индексов Уолл-стрит продолжает поддерживать биржи региона, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 0,74% - до 3540,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,46%, до 2475,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index - сократился на 0,26%, до 25661 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,27%, до 3146,81 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,39%, до 7531,9 пункта, японский Nikkei 225 - уменьшился на 0,03%, до 27724,8 пункта.
Биржи Азии продолжают рост третий день подряд, лишь индексы Hang Seng и Nikkei 225 немного опустились в рамках коррекции.
Основные американские фондовые индексы продолжают бить рекорды. Во вторник биржи США закрылись ростом, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ и индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические максимумы.
Главным событием на неделе остается экономическая конференция в Джексон-Хоуле 26-28 августа. На мероприятии ожидается выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, от которого инвесторы ждут подсказок по планам сворачивания стимулирующих мер.
"Инвесторы делают ставку на отсутствие агрессивных сигналов о сворачивании", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Mizuho Bank Венкатесварана Лаваньи (Venkateswaran Lavanya).
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