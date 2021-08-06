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Основные фондовые индексы США выросли 5 августа
07:52 06.08.2021 |
Основные фондовые индексы США в четверг выросли в рамках ралли, охватившего бумаги банковского, технологического и туристического секторов.
Индекс S&P 500 набрал 26,44 пункта, или 0,6%, достигнув 4429,10 пункта, после того, как накануне снизился на 0,5%. Dow Jones Industrial Average поднялся на 271,58 пункта, или на 0,8%, до 35064,25 пункта. Nasdaq Composite вырос на 114,58 пункта, или на 0,8%, до 14895,12 пункта.
В последние дни ключевые индексы колебались на фоне опасений насчет возможного замедления восстановления и роста случаев коронавируса из-за штамма "дельта". Энтони Фаучи, главный медицинский советник администрации Байдена, недавно заявил, что не ждет возвращения локдаунов, однако предупредил о грядущем ухудшении ситуации с заболеваемостью в связи с распространением более заразного штамма.
Тем не менее, S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных максимумах, причем индекс широкого рынка достиг уже 43-го рекорда с начала года, а Nasdaq - 27-го. DJIA находится лишь на 0,2% ниже достигнутого 26 июля рекордного уровня закрытия.
Сильная корпоративная отчетность во 2-м квартале способствовала росту котировок акций, несмотря на противоречивые экономические данные. Опубликованный в четверг отчет показал, что дефицит внешней торговли США в июле вырос до 75,7 млрд долларов, превысив прогнозы экономистов, поскольку американцы нарастили покупки импортных товаров.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе немного снизилось, до 385 000, однако все равно осталось почти в два раза выше средних докоронавирусных значений.
"Мы настроены довольно положительно, считаем, что результаты очень высокие", - заметила Кэролайн Симмонс, инвестиционный директор в британском офисе UBS Global Wealth Management. По ее словам, рынки акций в следующем году могут продолжить рост на 5%-10%.
Согласно Симмонс, сохраняющиеся признаки спада на рынке труда также говорят о том, что ФРС США пока воздержится от сворачивания мягкой денежно-кредитной политики.
"Безработица находится на более высоких отметках, чем до пандемии, и центробанки ощущают, что на рынке труда все еще есть избыток емкости, - указала Симмонс. - Мы полагаем, что ужесточение денежно-кредитной политики будет сравнительно постепенным, заранее обозначенным, и фактически рынки акций, скорее всего, смогут это амортизировать".
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг выросла до 1,217% против 1,183% в среду.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,4%.
Банк Англии по итогам очередного заседания в четверг оставил без изменений свою ключевую ставку и объемы программы покупок облигаций, в соответствии с ожиданиями инвесторов, а также заявил, что может начать сворачивание мер количественного смягчения несколько раньше, чем планировалось.
Индекс Shanghai Composite снизился к закрытию торгов на 0,3%, а гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,8%. По мнению аналитиков Commerzbank, китайские акции упали из-за опасений по поводу ограничений на поездки на фоне новых вспышек Covid-19.
Японский индекс Nikkei 225 к концу торговой сессии вырос на 0,5%.
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