Фондовые биржи Азии 28 июля снижаются вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются, повторяя негативную динамику на американских рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,59% - до 3361,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,94%, до 2309,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,05% - до 25049,42 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,41% - до 3219,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7% - до 7379,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,58% - до 27529 пунктов.

Трейдеры из Азии обратили внимание на то, что ключевые американские индексы по итогам вторника снизились в пределах 1% в рамках коррекции.

Давление на индексы Китая продолжают оказывать опасения относительно усиления регулирования в различных секторах экономики страны. Помимо новостей об ужесточении регулирования в образовательном и строительном секторах страны, власти, по данным местных СМИ, запустили кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии.

"На китайском рынке происходит много вещей, которые заставляют нас сохранять нейтралитет. Это связано не только с регулированием техсектора, но также и ужесточение макроэкономической политики, поскольку Китай первым "вышел" из пандемии, и это отразилось в экономических данных", - сказал портфельный менеджер Eastspring Investments Нупур Гупта (Nupur Gupta).

В среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы также ожидают выступления главы центробанка Джерома Пауэлла в надежде получить подсказки относительно ситуации на рынке и дальнейшего курса политики регулятора.