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Фондовые биржи АТР 13 июля в основном растут на статданных по Китаю
07:55 13.07.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут после публикации статданных по экспорту и импорту Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24% - до 3556,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,14%, до 2481,71 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,19%, до 27977,75 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,71% - до 3269,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,23%, до 7350,2 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,65%, до 28753,5 пункта.
На азиатских фондовых биржах во вторник наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают макроэкономические статданные по экспорту и импорту Китая. Так, объем экспорта страны в июне в годовом выражении увеличился на 32,2%, а импорт - на 36,7%.
При этом аналитики ожидали увеличения показателей на 23,1% и 30% соответственно. Таким образом, профицит торгового баланса Китая в июне составил 51,53 миллиарда долларов после профицита в 45,54 миллиарда в мае. Аналитики ожидали профицита лишь в 44,2 миллиарда долларов.
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