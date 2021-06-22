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Фондовые биржи АТР в основном растут 22 июня вслед за рынками США
08:43 22.06.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно поднимаются вслед за ростом американских индексов накануне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,78%, до 3556,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,32%, до 2403,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,03%, до 28470,53 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,75%, до 3265,25 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,68%, до 7356,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,99%, до 28848 пунктов.
Инвесторы из Азии обратили внимание на то, что ключевые американские индексы заметно выросли по итогам понедельника. На биржах США наблюдалась коррекция после снижения прошлой недели.
Большое влияние на динамику рынков по-прежнему оказывают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Сигналы регулятора о том, что ставка рефинансирования может быть повышена раньше, чем ожидалось, породили новую волну ожидания более жесткой кредитно-денежной политики Федрезерва.
В то же время эксперты отмечают, что этот фактор не стоит переоценивать.
"Более широкая картина показывает, что ФРС просто начинает корректировать свою политику. Общий уровень ставок и ликвидность должны оставаться поддержкой для рынков, но возможно в меньшей степени, чем в прошлом году", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика AXA Investment Managers Криса Игго (Chris Iggo).
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