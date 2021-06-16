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Фондовые индексы США упали 15 июня на фоне сокращения розничных продаж
08:03 16.06.2021 |
Американские фондовые рынки во вторник снизились после того, как свежие данные показали сокращение розничных продаж в мае.
По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 94,42 пункта, или 0,3%, до 34299,33 пункта, S&P 500 упал на 8,56 пункта, или 0,2%, до 4246,59 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 101,29 пункта, или 0,7%, до 14072,86 пункта. В понедельник S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на новых рекордных максимумах.
Рынок следит за двухдневным заседанием Федеральной резервной системы США в поисках каких-либо сигналов о том, что центральный банк рассматривает изменение своей денежно-кредитной политики по мере восстановления экономики после вызванной пандемией рецессии.
Согласно данным Министерства торговли, розничные продажи в США в мае снизились на 1,3%. Перебои в цепочках поставок и возобновление нормальной работы бизнеса привели к тому, что потребители смещают расходы с товаров на услуги.
Инвесторы полагают, что рынок будет расти до конца года ввиду мягкой денежно-кредитной политики. Многие также считают, что усиление инфляции, связанное со смягчением экономических ограничений и узкими местами в цепочках поставок, будет временным. По словам фондовых управляющих, при наличии признаков сохранения повышенной инфляции на продолжительный срок и возможности отмены поддержки ФРС эта уверенность может пошатнуться.
"Инвесторы, кажется, чуть больше уверены в том, что ФРС сдержит слово и не изменит позицию, - говорит Эдвард Смит, директор по анализу размещения активов в британской инвестиционной фирме Rathbone Investment Management. - Это значит, что финансовые условия будут относительно благоприятными, и это должно быть хорошей новостью для рынков акций".
Акции Apple Inc. упали на 0,6%, акции Alphabet Inc. упали на 0,8%, акции Facebook Inc. снизились менее чем на 0,1%, бумаги Microsoft упали на 0,6%, а Amazon.com Inc.потеряли менее чем 0,1%.
Наилучшие результаты на S&P 500 показали энергетические компании. Цены на сырую нефть в США в понедельник достигли самого высокого уровня более чем за 2 с половиной года. Во вторник цены прибавили 1,7%, до 72,12 долларов за баррель.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1,498.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,1%. Индекс завершал торги на рекордном уровне семь сессий.
В Японии Nikkei 225 по итогам торгов набрал почти 1%. Южнокорейский Kospi вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, а гонконгский Hang Seng опустился на 0,7%.
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