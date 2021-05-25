Фондовые индексы США повысились 24 апреля на фоне роста акций техсектора

Американские фондовые индексы в понедельник росли во главе с акциями технологических и телекоммуникационных компаний. Инвесторы стали более спокойно относиться к перспективам инфляции и темпам восстановления экономики.

Nasdaq Composite вырос на 190,18 пункта, или 1,4%, до 13661,17 пункта. S&P 500 вырос на 41,19 пункта, или 1%, до 4197,05 пункта. Dow Jones Industrial Average прибавил 186,14 пункта, или 0,5%, до 34393,98 пункта.

Инвесторы внимательно следят за показателями инфляции, чтобы определить, будет ли рост цен временным или долгосрочным. Все большей популярностью пользуются акции компаний, способных переложить более высокие расходы на потребителей, в том числе бумаги поставщиков нефти и материалов, в то время как акции и облигации технологических компаний отстают.

"Инфляционные опасения уменьшились, все больше участников рынка полагают, что инфляция будет преходящей, - сказал Фахад Камал, инвестиционный директор Kleinwort Hambros. - Это отражает тот факт, что мы добрались до самой быстрой фазы восстановления. В дальнейшем рост, хотя и продолжится, будет идти замедленными темпами".

На рынке криптовалют ситуация остается напряженной. Биткоин, который в выходные неожиданно упал почти до 30 000 долларов, частично восстановил позиции и торговался по 38 999 долларов. С середины апреля биткоин потерял более 40% своей стоимости.

"Децентрализованная финансовая система столкнулась с первым реальным вызовом с момента своего создания. Вряд ли это конец, пузырь еще не лопнул, - говорит Моника Дефенд, глава глобального отдела исследований Amundi. - Центральные банки готовы играть на поле цифровых валют. Если центральные банки вступят в игру, то будет больше регулирования и больше прозрачности".

Наибольший рост в составе S&P 500 наблюдался в секторах технологий и телекоммуникаций. В число лидеров вошли акции Tesla, которые выросли на 4,4%, и Twitter, которые выросли на 4,8%. Бумаги Alphabet, Facebook и Microsoft набрали свыше 2% каждые.

Акции Moderna подорожали на 1,7% после заключения соглашения с биотехнологическим подразделением Samsung о производстве вакцины от коронавируса в Южной Корее.

Бумаги Virgin Galactic подскочили на 28% - она сообщила, что в субботу успешно провела первый пилотируемый полет своего космоплана в Нью-Мексико.

Сезон корпоративной отчетности завершается. На этой неделе отчитаются несколько технологических компаний: Nvidia в среду и Salesforce.com и Dell Technologies в четверг.

Некоторые инвесторы по-прежнему опасаются инфляции. Высокие показатели фондового рынка в этом году были подкреплены стимулирующей политикой со стороны Федеральной резервной системы. Любой переход центрального банка к более жесткой позиции для борьбы с инфляцией прервет подъем рынка, говорят инвесторы.

Филип Бланкато, генеральный директор Ladenburg Thalmann Asset Management, сказал, что опасается коррекции фондового рынка, как только ФРС начнет сокращать объемы покупки облигаций. За последние три месяца Бланкато сократил долю акций технологического сектора в портфеле, в то же время увеличив долю акций финансовых, промышленных компаний и компаний с малой капитализацией, а также акций компаний с развивающихся рынков.

"Реальность такова, что существуют серьезные очаги инфляции, и это скажется на потребителях, - сказал Бланкато. - Я думаю, что инфляция станет негативным фактором, который замедлит рост потребительских расходов".

Одним из предупреждающих признаков для тех, кто беспокоится об инфляции, стал рост цен на сырье. Баррель нефти марки Brent подорожал на 3% до 68,46 доллара. Аналитики Goldman Sachs накануне подтвердили прогноз по средней цене барреля Brent в 80 долларов этим летом.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 1608% с 1,629% в пятницу.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 подрос на 0,1%. В Азии основные биржевые индикаторы двигались разнонаправленно. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,3%, а гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,2%.