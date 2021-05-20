Фондовые биржи Азии 20 мая торгуются без единой динамики





Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Наряду со снижением американских бирж на котировки влияет внутренняя статистика.

По состоянию на 7.34 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,29% - до 3500,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,04%, до 2328,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index - опускался на 0,7%, до 28389,5 пункта, южнокорейский KOSPI снижался на 0,42% - до 3159,77 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 1,25% - до 7018,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,3%, до 28129 пунктов.

В среду фондовые биржи США опустились в пределах 0,5% на фоне публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор оставил неизменными прогнозы по инфляции, но ряд участников заседания отметили, что с некоторыми инфляционным факторами, возможно, не удастся быстро справиться, и они до конца года будут поддерживать рост цен.

Аналитик по международным исследованиям JPMorgan Джойс Чанг (Joyce Chang), которую цитирует агентство Блумберг, отметила, что сигналы о возможном ужесточении политики ФРС были неожиданными, но закладывать это в котировки пока не стоит.

Трейдеры обратили внимание и на новости из Китая. Китайский центробанк вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Была также сохранена пятилетняя ставка LPR - на уровне 4,65%.

Индекс Японии несколько поддерживается статистикой по экспорту и импорту. В апреле Япония увеличила экспорт на 38% в годовом выражении, а импорт - на 12,8%. Оба показателя превзошли прогнозы: аналитики ожидали роста на 30,9% и 8,8% соответственно.