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Фондовые биржи Азии 18 мая закрылись ростом на ожидании восстановления экономики
12:42 18.05.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в плюсе на фоне ожиданий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,32% - до 3529,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,17%, до 2324,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,58%, до 28589 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,23% - до 3173,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - поднялся на 0,60%, до 7066 пунктов, японский Nikkei 225 - на 2,09%, до 28406,84 пункта.
Азиатские фондовые биржи закрылись ростом во вторник днем. На рынках наблюдается снижение опасений по поводу восстановления экономики. Инвесторы не обращают большого внимания на недавние вспышки заболеваемости COVID-19 в некоторых азиатских странах.
"На прошлой неделе мы видели резкое падение (акций Токио). И теперь мы видим естественную реакцию на это", - сказал агентству Франс Пресс старший аналитик фондового рынка Токийского исследовательского института Макото Сэнгоку (Makoto Sengoku).
Инвесторы также оценивают статистику из Японии. Так, в квартальном выражении ВВП Японии в первом квартале, по первой оценке, снизился на 1,3% вместо ожидаемого уменьшения на 1,2%. В пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд падал такими же темпами) спад оценивается в 5,1%, ожидалось снижение на 4,6%. По сравнению с первым кварталом 2020 года показатель опустился на 1,9%. При этом объем личного потребления сократился слабее ожиданий, а экспорт и импорт показали рост.
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