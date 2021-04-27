Фондовые индексы Азии снижаются 27 апреля в ожидании новостей из США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются в ожидании заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,54%, до 3422,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,82%, до 2262,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,15%, до 28910,5 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,34%, до 3207,05 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,33%, до 7022,4 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,16%, до 29079,9 пункта.

Трейдеры предпочитают сохранять осторожность в ожидании двухдневного заседания ФРС США по денежно-кредитной политике, которое стартует во вторник. Рынки ждут, что регулятор сохранит мягкую монетарную политику, чтобы не подорвать восстановление экономики.

В то же время аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя (Edward Moya) сказал агентству Ассошиэйтед Пресс, что объявление ФРС в среду о своем решении "должно быть скучным, поскольку многие ожидают, что регулятор будут придерживаться стабильной политики".

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает решение Банка Японии в очередной раз сохранить процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.