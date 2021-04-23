Биржи Азии в основном поднимаются 23 апреля, рост сдерживается падением рынков США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном показывают рост, при этом тренд ограничен снижением индексов США на 1% в четверг из-за опасений по поводу налогов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,05% - до 3466,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,25%, до 2293,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,96%, до 28983,38 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,21% - до 3184,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,1%, до 7048 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,8% - до 28955 пунктов.

С начала недели биржи АТР сдерживали опасения по поводу коронавируса на фоне ситуации по заражениями. В Японии обдумывалось введение режима чрезвычайной ситуации в ряде префектур, в том числе Токио. В пятницу власти объявили о решении ввести режим ЧС в четырех префектурах. Суточный прирост случаев заражения в Индии превышал 250 тысяч, а затем и 300 тысяч.

Такая ситуация снижала склонность трейдеров к риску, поскольку создавала возможность ужесточения карантина, что могло сдержать восстановление экономики.

Динамика американских бирж также оказывала влияние на торги в Азии. Так, в четверг фондовые индексы США опустились на 0,9%. Снижению рынков способствовали новости о налогах. До этого агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден предложит поднять налог на прирост капитала для богатых почти в два раза, до 39,6%.

По итогам недели биржи Китая и Гонконга показали рост, а индексы Южной Кореи, Австралии и Японии - снижение, причем Nikkei 225 потерял с начала недели около 2,4%, что было связано с ситуацией вокруг коронавируса.