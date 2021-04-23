Финансовые новости
- |
- 23.04.21
- |
- 08:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи Азии в основном поднимаются 23 апреля, рост сдерживается падением рынков США
08:32 23.04.2021 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном показывают рост, при этом тренд ограничен снижением индексов США на 1% в четверг из-за опасений по поводу налогов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,05% - до 3466,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,25%, до 2293,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,96%, до 28983,38 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,21% - до 3184,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снижался на 0,1%, до 7048 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшался на 0,8% - до 28955 пунктов.
С начала недели биржи АТР сдерживали опасения по поводу коронавируса на фоне ситуации по заражениями. В Японии обдумывалось введение режима чрезвычайной ситуации в ряде префектур, в том числе Токио. В пятницу власти объявили о решении ввести режим ЧС в четырех префектурах. Суточный прирост случаев заражения в Индии превышал 250 тысяч, а затем и 300 тысяч.
Такая ситуация снижала склонность трейдеров к риску, поскольку создавала возможность ужесточения карантина, что могло сдержать восстановление экономики.
Динамика американских бирж также оказывала влияние на торги в Азии. Так, в четверг фондовые индексы США опустились на 0,9%. Снижению рынков способствовали новости о налогах. До этого агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что президент США Джо Байден предложит поднять налог на прирост капитала для богатых почти в два раза, до 39,6%.
По итогам недели биржи Китая и Гонконга показали рост, а индексы Южной Кореи, Австралии и Японии - снижение, причем Nikkei 225 потерял с начала недели около 2,4%, что было связано с ситуацией вокруг коронавируса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Месть президента: почему ПАСЕ наращивает давление на украинских депутатов
|Перед битвой за Харьков. Сумеет ли Зеленский посадить Добкина
|Банки положительно оценивают перспективы кредитования в следующие 12 месяцев – опрос НБУ
|Зеленский указом утвердил решение СНБО о персональных санкциях против 13 граждан, а также 95 компаний
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото слабо дорожает 23 апреля на ослаблении доллара
|Биржи Азии в основном поднимаются 23 апреля, рост сдерживается падением рынков США
|Фондовые индексы США упали 22 апреля на фоне опасений вокруг повышения налога
|Гривня резко укрепилась после новости об отводе российских войск от границ Украины
|Цена ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины подскочила на новости об отводе войск РФ
|PwC: Багамы и Камбоджа опередили Китай в разработке CBDC
Это интересно
|Apple запустила службу платных подписок в своём приложении подкастов
|Седан Genesis G80 стал электромобилем
|Apple представила совершенно новые iMac — фирменный процессор M1, 24-дюймовый 4,5K-дисплей и свежий яркий дизайн
|Самый продаваемый китайский электрокар лишился крыши
|Apple представила iPad Pro на компьютерном процессоре M1. Старший получил дисплей Liquid Retina XDR и цену от $1099
|NASA опубликовало видео первого полёта марсианского вертолёта
|Audi показала, каким будет A6 следующего поколения