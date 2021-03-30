Азиатские фондовые биржи 30 марта закрылись в основном ростом

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом на фоне позитивных новостей относительно вакцинации от коронавируса в США, которые являются крупнейшей мировой экономикой, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,62%, до 3456,68 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2229,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,84%, до 28577,5 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 1,12%, поднявшись до 3070 пунктов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,9%, до 6738,4 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,16%, до 29432,7 пункта.

Трейдеры обратили внимание на новости из США, где президент Джо Байден объявил, что вакцинация в стране делает успехи. По словам президента, ситуация с вакцинацией продолжает улучшаться. Инвесторы надеются, что вакцинация ускорит борьбу с коронавирусом, что в результате положительно отразится на американской и всей мировой экономике в целом.

"Настроения рынка остаются неизменными, поддержку оказывают позитивные новости, в том числе о вакцинации в США ", - сказал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).

Поддержку рынкам Китая оказали внутренние корпоративные новости, и в частности, сильная отчетность ряда компаний. Так, по данным СМИ, китайский производитель электромобилей BYD Co отчитался о росте чистой прибыли в 2,6 раза в 2020 году, поскольку на время пандемии он стал крупным производителем масок.