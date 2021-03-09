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Азиатские фондовые биржи 9 марта закрылись без единой динамики
12:43 09.03.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись разнонаправленно на фоне неоднозначной динамики американских фондовых рынков днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,8% - до 3359,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,8%, до 2160,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,8% - до 28773,23 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился 0,67% - до 2976,12 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - вырос на 0,47%, до 6771,2 пункта. Японский индекс Nikkei поднялся на 0,99% - до 29027,94 пункта.
Американские фондовые рынки в понедельник закрылись разнонаправленно - промышленный индекс Dow Jones вырос до значений, близких к рекордным, тогда как индекс высоких технологий NASDAQ резко упал.
В целом неоднозначным настроениям на рынке способствовал смешанный внешний фон: с одной стороны, ожидание принятия нового пакета мер поддержки экономики США, с другой - опасения по поводу инфляции и пандемии коронавируса.
Сенат США 6 марта утвердил пакет мер по стимулированию экономики страны на 1,9 триллиона долларов. Однако в законопроект были внесены некоторые поправки, в частности, как и ожидалось, из него исключили положение об увеличении минимальной заработной платы до 15 долларов в час к 2025 году. Теперь проект должен еще раз пройти через голосование в нижней палате парламента. После этого, если он сохранится в том же виде, документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
Рост японского рынка аналитики связывают с коррекцией после трехдневного снижения. "На таком уровне легко покупать акции", - сказал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).
При этом рост был ограничен слабой статистикой. По окончательным данным, ВВП Японии четвертом квартале вырос на 2,8% в квартальном выражении вместо ожидаемых 3%, а в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) - на 11,7% при прогнозе роста на 12,8%.
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