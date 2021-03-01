Финансовые новости
- |
- 01.03.21
- |
- 20:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи Азии 1 марта закрылись преимущественно ростом
12:08 01.03.2021 |
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно ростом на 1,2-2,4% после распродаж прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,21% - до 3551,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,42%, до 2349,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,63% - до 29452,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,74%, до 6789,6 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 2,41%, до 29663,5 пункта.
Биржа Южной Кореи закрыта в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы южнокорейский KOSPI рухнул на 2,8%, до 3012,95 пункта.
На прошлой неделе индекс Японии потерял 3,5%, Австралии - 1,8%, а биржи Китая и Гонконга - примерно 5-7%. Падение было связано с динамикой рынков США (снижение в среднем на 2-5%) и ростом доходности казначейских гособлигаций. Так, доходность десятилетних гособлигаций США подскочила до рекордных с февраля прошлого года 1,61%. В понедельник показатель опустился до 1,43%.
"Падение доходности гособлигаций США успокоило инвесторов", - цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.
Поддержали торги также успехи в борьбе с пандемией коронавируса. Темпы роста числа зараженных ослабевают, в регионе продолжается вакцинация и постепенное ослабление карантина. Так, на прошлой неделе власти Японии объявили о снятии c 28 февраля введенного из-за коронавируса режима ЧС в шести префектурах страны, не дожидаясь истечения изначально установленного на 7 марта срока в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|16 кг золота и тысячи блоков сигарет: подробности задержания сотрудников посольства Украины в Польше
|Вспоминая э-декларирование: Чего не хватает налоговой амнистии Зеленского
|Турборежим 2.0. Как долго продлится консенсус олигархов
|Позитив недели. Наш БТР-4МВ1 произвел фурор в Арабских Эмиратах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк сократил список системно важных банков
|Стали известны имена крупнейших акционеров биткоин-биржи Coinbase
|Пришли в движение еще 1000 BTC, не перемещавшихся с 2010 года
|На фоне падения цены с Coinbase двумя партиями вывели почти 25 800 BTC
|10-секундный видеоклип продан за 6,6 млн долларов
|Доллар дорожает 1 марта на оптимизме вокруг пакета стимулов в США
Это интересно
|Человек, взломавший наш код и написавший все хиты. Как Макс Мартин уже 25 лет создает современную музыку
|Toyota создала модульные водородные топливные элементы для широкого применения
|Rolls-Royce представил «космический» Phantom
|Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров
|Британские спецслужбы намерены использовать ИИ для обеспечения нацбезопасности
|TikTok будет вынужден выплатить $92 млн по иску о злоупотреблении персональными данными пользователей
|Peugeot радикально изменила логотип