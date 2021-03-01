Биржи Азии 1 марта закрылись преимущественно ростом

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно ростом на 1,2-2,4% после распродаж прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,21% - до 3551,4 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,42%, до 2349,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,63% - до 29452,57 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 1,74%, до 6789,6 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 2,41%, до 29663,5 пункта.

Биржа Южной Кореи закрыта в связи с национальным праздником. По итогам торгов пятницы южнокорейский KOSPI рухнул на 2,8%, до 3012,95 пункта.

На прошлой неделе индекс Японии потерял 3,5%, Австралии - 1,8%, а биржи Китая и Гонконга - примерно 5-7%. Падение было связано с динамикой рынков США (снижение в среднем на 2-5%) и ростом доходности казначейских гособлигаций. Так, доходность десятилетних гособлигаций США подскочила до рекордных с февраля прошлого года 1,61%. В понедельник показатель опустился до 1,43%.

"Падение доходности гособлигаций США успокоило инвесторов", - цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.

Поддержали торги также успехи в борьбе с пандемией коронавируса. Темпы роста числа зараженных ослабевают, в регионе продолжается вакцинация и постепенное ослабление карантина. Так, на прошлой неделе власти Японии объявили о снятии c 28 февраля введенного из-за коронавируса режима ЧС в шести префектурах страны, не дожидаясь истечения изначально установленного на 7 марта срока в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.