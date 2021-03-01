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Фондовые индексы США 26 февраля завершили неделю разнонаправленно
07:42 01.03.2021 |
Биржи США закрылись разнонаправлено, промышленный индекс DJIA упал на 1,51%, до 30927,23 пункта, свидетельствуют результаты торгов.
Также снижался индекс широкого рынка S&P 500 (на 0,48%, до 3810,99 пункта), зато после ряда провальных сессий вырос высокотехнологичный NASDAQ (на 0,56%, до 13192,34 пункта).
На торги влияла в целом позитивная статистика, согласно которой доходы населения в США в январе выросли на 10% по сравнению с декабрем, а расходы - на 2,4%. При этом аналитики ждали менее сильного роста доходов - на 9,5%, и более сильного по расходам - 2,5%.
Также ожидается одобрение палатой представителей пакета стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов - эту новость рынки уже в целом отыграли на протяжении ряда недель.
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