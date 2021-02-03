Минфин 2 февраля сократил размещение облигаций внутреннего займа до 5 миллиардов

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|19
|20
|21
|22
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000209381
|Первичное размещение UA4000215495
|Дорозмещение UA4000200885
|Доразмещение UA4000207880
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|500 000
|1 000 000
|Дата проведения
|02.02.2021
|02.02.2021
|02.02.2021
|02.02.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|03.02.2021
|03.02.2021
|03.02.2021
|03.02.2021
|Срок оплаты процентов
|21.04.2021
|26.05.2021
|Срок оплаты процентов
|20.10.2021
|24.11.2021
|Срок оплаты процентов
|20.04.2022
|25.05.2022
|Срок оплаты процентов
|19.10.2022
|23.11.2022
|Срок оплаты процентов
|19.04.2023
|24.05.2023
|Срок оплаты процентов
|22.11.2023
|Срок оплаты процентов
|22.05.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|79.85
|49.95
|Номинальный уровень доходности. %
|10.97
|11.40
|15.97
|9.99
|Срок обращения (дней)
|105
|364
|805
|1 204
|Дата погашения
|19.05.2021
|02.02.2022
|19.04.2023
|22.05.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|338 417 000
|3 268 521 000
|1 964 396 000
|2 078 576 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|257 072 000
|1 000 000 000
|1 904 396 000
|2 078 576 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|10 270 979 000
|1 000 000 000
|2 550 810 000
|6 518 953 000
|Количество поданных заявок. шт
|25
|60
|33
|14
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|17
|31
|31
|14
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.39
|11.75
|12.00
|12.15
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|8.75
|11.20
|11.80
|12.10
|Установленная доходность. %
|9.50
|11.49
|11.90
|12.15
|Средневзвешенная доходность. %
|9.29
|11.40
|11.88
|12.15
|Поступление в бюджет
|250 381 921.84
|897 932 180.11
|2 138 769 605.97
|1 998 409 735.48
Данные: Минфин Украины