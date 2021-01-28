Биржи АТР 28 января закрылись в минусе вслед за рынками США

Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись ощутимым снижением индексов на фоне активных распродаж на американских биржах днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,9% - до 3505,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,8%, до 2352,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снизился на 0,2%, до 28550,77 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 1,71% - до 3069,05 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,53%, до 28197,42 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,93% - до 6649,7 пункта.

Инвесторы обратили внимание на то, что американские фондовые индексы на закрытии биржи опустились на 2-2,6% на опасениях вокруг распространения коронавируса и перспектив восстановления экономики. Трейдеры также отыгрывали заявления ФРС США, которая, сохранив мягкую монетарную политику, указала на риски, связанные с COVID-19. Регулятор заявил, что "темпы восстановления экономической активности и занятости замедлились в последние месяцы". Глава ФРС Джером Пауэлл добавил, что "общая экономическая активность остается ниже уровня до пандемии, и дальнейший путь остается весьма неопределенным".

"Сегодня рынки последовали за динамикой фондовых рынков США. Рост волатильности также побуждает инвесторов продавать акции", - сказал агентству Рейтер менеджер отдела управления инвестициями Asahi Life Asset Management Йошихиро Такешиге (Yoshihiro Takeshige).

Кроме того, беспокойство инвесторов вызывают новости вокруг поставок вакцин от коронавируса. Так, в среду еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес призвала компанию AstraZeneca выполнять контрактные обязательства по вакцине от COVID после сообщений о сокращении поставок в ЕС.

Определенное влияние на настроения участников торгов оказали корпоративные новости. Так, японский автопроизводитель Toyota в 2020 году впервые за пять лет обошел Volkswagen по объему продаж автомобилей и стал лидером по этому показателю. Мировые продажи группы Toyota упали в 2020 году на 11,3% до 9,528 миллиона автомобилей. Это первое снижение за девять лет, но в то же время продажи группы Volkswagen за минувший год упали на 15,2%, до 9,305 миллиона автомобилей. Акции компании Toyota подешевели по итогам торгов на 1,74%.