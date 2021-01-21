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Индексы США обновили максимумы в день инаугурации Байдена
07:57 21.01.2021 |
Американские фондовые рынки в среду достигли новых рекордных максимумов под руководством акций Netflix и других компаний коммуникационного сектора.
Акции Netflix возглавили повышение на рынках, подскочив на 17%. Накануне сервис потокового видео заявил, что число его подписчиков в конце 2020 года перевалило за 200 млн. Компания отметила, что теперь способна получать больше средств, чем ей необходимо и не предполагает больше брать заимствования для реализации стратегии роста.
Индекс S&P 500 вырос на 52,94 пункта, или 1,4%, до 3851,85 пункта. Это новый максимум закрытия. Nasdaq Composite вырос на 260,07 пункта, или 2%, до 13457,25 пункта, также рекордного максимума закрытия. Dow Jones Industrial Average также закрылся на новом максимуме, с повышением на 257,86 пункта, или 0,8%, по 31188,38 пункта.
Индекс S&P 500 на момент написания обзора добавил 1,1%, Nasdaq Composite вырос на 1,7%. Dow Jones Industrial Average поднялся на 234 пункта до 31164 пунктов.
Фондовые рынки благоприятно проводят эту неделю в преддверии инаугурации Джо Байдена, которая начнется сегодня в полдень. Инвесторы воодушевлены налогово-бюджетным стимулированием, которое должно поддержать компании на фоне пандемии коронавируса.
По словам Брайана О'Райли, директора по рыночной стратегии в Mediolanum Investment Funds, из-за этого от компаний ждут, что в этом сезоне отчетности они оправдают возложенные на них надежды.
"Любая компания, которая не оправдает ожидания или немного разочарует своими финансовыми показателями, будет жестоко наказана, - полагает О'Райли. - Оптимистичные оценки уже во многом были учтены в котировках, и обычно у компании не остается много пространства для маневра, когда ее акции находятся на историческом максимуме".
Акции UnitedHealth, к примеру, подешевели на 0,4% после того, как она отчиталась о сокращении прибыли в последнем квартале 2020 года.
По мере того, как сезон отчетности набирает обороты, внимание, вероятно, будет переключаться на секторы, которые больше остальных зависят от экономики США, в частности банковский и нефтегазовый, а также на отрасли, сильнее других пострадавшие во время пандемии, включая досуговый и гостиничный бизнес, считает Хью Джимбер, аналитик J.P. Morgan Asset Management.
"Интереснее всего будет узнать о степени стабилизации ситуации, о том, как справляются аутсайдеры прошлого года", - сказал Джимбер.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7%. Акции Pearson добавили почти 6% после того, как британское образовательное издательство отчиталось об увеличении продаж, отчасти благодаря росту популярности онлайн-образования во время пандемии.
Торги на азиатских фондовых рынках завершились разнонаправленно. Японский Nikkei 225 опустился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%.
Акции интернет-гиганта Alibaba подорожали на 8,5% на Гонконгской бирже после того, как его владелец Джек Ма, оказавшийся в сложном положении, впервые почти за три месяца появился на публике.
Гонконгский Hang Seng вырос на 1,1% до 20-месячного максимума. В последние дни фондовый рынок получил поддержку от вливания средств из континентального Китая.
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