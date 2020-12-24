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Фондовые рынки США 23 декабря закрылись ростом
08:15 24.12.2020 |
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в среду закрылись ростом, несмотря на выход макроданных, указывающих на неравномерность восстановления экономики на фоне наблюдаемого последнее время стремительного роста числа госпитализаций пациентов с коронавирусом.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду поднялся на 114,32 пункта (0,4%) до 30129,83. S&P 500 подрос на 2,75 пункта (0,1%) до 3690,01 после трех сессий снижения подряд. Nasdaq Composite упал на 36,80 пункта (0,3%) до 12771,11.
Расходы американских домохозяйств в ноябре снизились впервые с апреля. Их доходы также упали, отражая негативное влияние коронавируса на экономику США. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе уменьшилось до 803 000, откатившись с трехмесячного максимума, но по-прежнему остается очень высоким.
Помимо слабых экономических данных, давление на котировки акций в последние дни оказывали опасения, связанные с ускорением распространения Covid-19 и новым штаммом коронавируса. Тем не менее рынки в целом сохраняют стабильность. Инвесторы надеются, что вакцины будут поддерживать восстановление мировой экономики в следующем году.
"Начало года будет сложным, - отмечает Джонас Голтерманн, старший экономист по рынкам в Capital Economics. - В краткосрочной перспективе нас еще ждут трудности, но ко второй половине 2021 года восстановление должно стать полноценным, и рост экономики, вероятно, достигнет очень быстрых темпов".
Инвесторы в целом проигнорировали запрос президента Дональда Трампа, который попросил законодателей скорректировать законопроект о стимулировании пострадавшей от пандемии экономики и увеличить сумму прямых выплат американским домохозяйствам.
Советники Трампа полагают, что он просто высказывает свое недовольство законопроектом, но вряд ли наложит на него вето. Если президент не подпишет законопроект, но при этом не наложит на него вето в течение 10 дней после его утверждения конгрессом, законопроект автоматически станет законом без президентской подписи. Если Трамп отклонит законопроект, конгресс может проголосовать в пользу отмены его вето.
"Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает, что законопроект вступит в силу, - говорит главный экономист Lombard Odier Сами Чаар. - Либо будет принят этот пакет мер, либо еще более крупный".
Рынок облигаций на заявления Трампа тоже почти не отреагировал. Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 0,953% с 0,917% во вторник.
На фондовых рынках других регионов в среду также наблюдался рост. Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, а японский Nikkei 225 - на 0,3%.
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