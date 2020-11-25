Фондовые индексы США 24 ноября отметились ростом, в частности,

Dow Jones Industrial Average впервые превысил отметку в 30 000 пунктов, поскольку президент Дональд Трамп заявил, что его советники будут содействовать процессу передачи власти избранному президенту Джо Байдену.

Инвесторы теперь в меньшей степени опасаются затяжного периода неопределенности вокруг результатов президентских выборов, что придает дополнительный импульс текущему ралли, которое обусловлено многообещающими результатами испытания вакцин от коронавируса.

DJIA завершил сессию с повышением на 454,97 пункта, или на 1,5%, до 30046,24 пункта, уже девятого рекордного уровня закрытия в 2020 году. Индекс вырос на 62% с мартовских минимумов, демонстрируя прирост на 5,3% с начала года.

"Участники рынка выражают уверенность в восстановлении (экономики) к середине 2021 года", - отметил Шон Снайдер, глава инвестиционной стратегии в Citi Personal Wealth Management. Данное восстановление будет оказывать поддержку таким индексам, как DJIA и Russell 2000, которые включают в себя больше бумаг циклических компаний, зависимых от экономической ситуации, добавил он.

Инвесторов обрадовали признаки того, что затяжная борьба за контроль над Белым домом подходит к концу, а значит политические риски зимой будут ниже. Глава Управления общих служб (GSA) Эмили Мерфи сказала в понедельник, что ее управление предоставит Байдену ресурсы федеральных служб для обеспечения беспрепятственной передачи власти. Трамп заявил, что поручил своим советникам содействовать этому процессу.

"Очень благоприятные события: теперь наконец может быть проведена передача власти надлежащим образом, - заметил Люк Филип, директор по частным банковским инвестициям в SYZ Private Banking. - Исчезнет ряд факторов неопределенности, довлевших над рынком в последние две-три недели".

S&P 500 тоже достиг нового рекордного уровня, закрывшись с повышением на 57,82 пункта, или на 1,6%, по 3635,41 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 156,15 пункта, или на 1,3%, до 12036,79 пункта, второго максимального уровня закрытия за всю историю.

Столь сильное ралли с мартовских минимумов удивляет даже бывалых трейдеров. Если S&P 500 завершит год с повышением, то это станет первым случаем, когда индекс широкого рынка вырос по итогам года, в течение которого падал на 30%, заявил Райан Детрик, главный рыночный стратег-аналитик LPL Financial. По его словам, в апреле никто не мог и подумать о возможности такого развития событий.

Тем не менее, эксперт предупреждает, что не следует слишком обнадеживаться, особенно учитывая, с каким рвением инвесторы скупают рискованные активы. Замедление роста рынка или откат с текущих уровней были бы вполне нормальными сценариями в данной ситуации, добавляет он.

Накануне настрой рынка также улучшился после сообщения The Wall Street Journal о том, что Байден планирует назначить министром финансов Джанет Йеллен, бывшую главу ФРС. Йеллен недавно заявила, что если конгресс не выделит больше средств для борьбы с безработицей и поддержки малого бизнеса, восстановление будет неравномерным и вялым.

Одним из первых решений Йеллен может быть возобновление ряда мер для поддержки кредитования, которые ФРС и Министерство финансов ввели этой весной. Стивен Мнучин на прошлой неделе решил, что в конце года прекратится покупка кредитов или активов. Он отказался от продления программ, к которому призывала ФРС.

"Она явно дала понять, что намерена минимизировать для экономики понижательные риски, - заметил Эрик Барталон, директор по анализу мировых рынков капитала в Allianz. - С позиции рынков это хорошие новости".

Правда, есть тревожный сигнал: доверие потребителей в США, согласно отчету Conference Board, в ноябре снизилось второй месяц подряд. Данные отражают недавний рост заболеваемости и ограничительные меры, введенные в ряде штатов для сдерживания распространения вируса.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 0,9%. Акции компаний из сферы путешествий в Европе во вторник отметились ростом после того, как правительство Великобритании заявило, что позволит прибывающим в страну с 15 декабря отбывать меньше дней на карантине в случае отрицательного теста на Covid-19.

В США акции из сферы путешествий тоже показали рост: акции American Airlines Group, United Airlines Holdings, Southwest Airlines и Alaska Air Group прибавили свыше 3%.