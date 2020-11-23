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Биржи США 20 ноября закрылись снижением
07:53 23.11.2020 |
Биржи США закрылись в пятницу падением на новостях о запросе минфином неиспользованных антикризисных средств, выделенных Федеральной резервной системе, а также на фоне роста числа новых заражений коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
Ранее министр финансов Стивен Мнучин запросил у Федеральной резервной системы возврат неиспользованных 455 миллиардов долларов из кредитных программ в рамках выделенного в этом году пакета экономической помощи Cares Act. Срок действия указанных кредитных программ истекает 31 декабря.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в 00.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,74 % - до 29265,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,40%, до 11856,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,66%, до 3558,18 пункта.
В марте власти США приняли законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулирования экономики в связи с пандемией коронавируса. В рамках данного пакета предусматривалось выделение 500 миллиардов долларов на различные механизмы экстренного кредитования по линии ФРС, а также гарантии по кредитам.
Не приносит оптимизма и рост числа случаев заболеваний коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в США за сутки выросло более чем на 187 тысяч, что вновь стало рекордным показателем.
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