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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биржевые индексы США 17 ноября снизились из-за коронавируса

07:49 18.11.2020 |

Фондовый рынок

 

Фондовые индексы США во вторник упали с рекордных максимумов, достигнутых накануне.

Dow Jones Industrial Average понизился на 167 пунктов, или на 0,6%, однако в ходе утренней части торгов его падение достигало 430 пунктов. В понедельник индекс завершил торги на рекордно высоком уровне, чуть ниже 30000 пунктов. S&P 500 опустился на 0,5%, Nasdaq Composite - на 0,2%.

Директор Pacific Life Fund Advisors по распределению активов Макс Гохман считает, что инвесторы стали спокойнее воспринимать риск, с тех пор как стало известно, что новым президентом США, по всей видимости, станет Джо Байден. "Когда индексы обновляют рекордные максимумы, особенно на этом рынке, всегда найдется кто-то, кто сделает противоположную ставку", - рассуждает он.

В понедельник индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Russell 2000 достигли рекордных максимумов. По данным Dow Jones Market Data, одновременное закрытие всех трех индексов на рекордных уровнях в последний раз произошло 22 января 2018 года. Такое достижение сигнализирует о том, что рыночным подъемом теперь охвачены и сектора, зависимые от темпов экономического роста.

Подъему способствали и обнадеживающие новости фармацевтических компаний, которые соревнуются в разработке эффективной вакцины от Covid-19. В понедельник о положительных итогах испытания экспериментальной вакцины сообщила компания Moderna Inc. Однако действовать компаниям приходится в крайне сжатые сроки.

Число новых случаев заболевания коронавирусом в США в понедельник превысило 166 000, а количество госпитализированных достигло очередного рекордного максимума. Местные власти по всей стране вводят новые ограничения социальной активности, чтобы сдержать вспышки вируса. Это может навредить экономике в зимние месяцы.

"Очевидно, главная проблема - это резкий рост числа заболевших Covid-19", - утверждает аналитик Oanda Крейг Эрлам. По его словам, инвесторы обращают мало внимания на новую волну заражений, но ее последствия могут оказаться значительно более тяжелыми и затяжными, чем они полагают, добавил он.

"Этот риск был и остается самым важным для рынков, которые опять забрались в заоблачную высь", - сказал он.

Новая волна заражений уже сказалась на экономике. Опубликованные во вторник данные показали, что розничные продажи в США в октябре повысились на 0,3%, тогда как в сентябре рост достигал 1,6%. Промышленное производство в США за октябрь выросло на 1,1%, однако в феврале, до начала кризиса, рост составлял 5,6%.

Еще одним тревожным сигналом стало то, что квартальные продажи Walmart Inc. росли более медленным темпом, чем в начале пандемии, хотя покупатели продолжают запасаться продуктами питания и дезинфицирующими средствами, а компания начала рано объявлять о праздничных скидках. Акции Walmart подешевели на 0,6%.

Акции Tesla набрали 9%. Как ожидается, их включение в состав S&P 500 вызовет оживление среди оптимистично настроенных инвесторов компании, которые обеспечили резкий рост цены ее акций - на 480% в этом году.

Более сдержанное снижение Nasdaq по крайней мере отчасти объясняется ростом акций Tesla. Инвесторы готовятся к тому, что бумаги этого производителя электромобилей будут включены в состав индекса S&P 500. Однако изменения произойдут только 21 декабря, поэтому на S&P 500 этот рост пока не повлиял.

"В ближайшее время будет сложно отыскать рост, особенно в развитых странах", - пояснил Рандип Сомел, фондовый управляющий M & G Investments. Технологические компании - "это достаточно разрушительная сила, способная отобрать бизнес у действующих фирм, секторов и отраслей, и для этого ей не нужен рост широкого рынка, равный росту ВВП плюс 2%-3%".

Бумаги Walgreens Boots Alliance упали на 8,8% вслед за тем, как Amazon.com сообщила, что запускает конкурирующую онлайн-аптеку. Бумаги CVS Health потеряли 8,9%.

"Рынок полон потоков попутного ветра. Задача состоит в том, чтобы направить паруса в верном направлении и поймать эти потоки, - указал Петер Диксон, старший экономист Commerzbank. - Всегда будет ощущение, что после первоначального всплеска энтузиазма следует небольшой спад".

Доходность 10-летних американских гособлигаций понизилась до 0,868% с 0,906% в понедельник.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,2%, при этом снижение возглавили акции крупнейших британских фирм.

На азиатских рынках торги акциями завершились преимущественно с небольшим ростом. Японский Nikkei 225 прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,1%, а китайский Shanghai Composite потерял 0,2%.
По материалам: ПРАЙМ
 

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