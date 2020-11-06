Фондовые индексы США 5 ноября продолжили рост

Фондовые индексы США в четверг резко подскочили. Инвесторов обрадовала перспектива того, что контроль над двумя палатами конгресса окажется в руках разных партий: в такой ситуации шансы на повышение налогов и ужесточение регулирования снизятся.

Индекс S&P 500 поднялся на 1,9%. В среду он продемонстрировал максимальный однодневный прирост с июня. С начала недели S&P 500 набрал 7,4%. Лидерами второй день подряд, вероятно, станут акции технологических компаний. DJIA вырос на на 543 пункта, или 2%. Nasdaq Composite подскочил на 2,6%.

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден близок к победе. Объявление итогов выборов снимет неопределенность, которая подавляла рост на рынках в течение многих недель. Согласно предварительным результатам, республиканцы получили достаточно мест, чтобы сохранить контроль в сенате, а большинство в палате представителей, вероятно, останется за демократами.

Инвесторы полагают, что в случае такого разделенного правительства Байдену будет сложнее принять законы, ужесточающие регулирование технологических компаний и повышение корпоративных налогов. Кроме того, участники рынков верят, что правительство согласует новую программу государственной помощи экономике, пострадавшей от коронавируса, хотя бюджет программы будет меньше, чем в случае, когда демократы получили бы контроль над обеими палатами конгресса.

Если республиканцы действительно сохранят контроль в сенате, то это поможет сдержать новые инициативы, направленные на регулирование технологической отрасли, говорят инвесторы. Хотя и демократы, и республиканцы заявляют, что технологические корпорации обладают избыточной властью и антимонопольные органы должны ограничить их влияние, они расходятся во мнении о том, как именно сдерживать эти компании.

Подъем на рынке сегодня затронул не только технологический сектор: в отличие от предыдущего дня росли отраслевые субиндексы всех 11 секторов S&P 500. Вчера же инвесторы избавлялись от ставок на циклические компании и те отрасли, которые более чувствительны к состоянию экономики. Сегодня более чем на 4% поднялись акции круизного оператора Carnival, нефтяной компании Occidental Petroleum и промышленного гиганта Caterpillar.

Опубликованные в начале дня данные по числу заявок на пособие по безработице показали, что за неделю, завершившуюся 31 октября, за пособием обратилась 751 000 американцев, тогда как неделей ранее, согласно пересмотренным данным, их было 758 000. В последние недели число заявок на пособие по безработице снижается, но остается на исторически высоком уровне.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 0,775% с 0,768% днем ранее.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 набрал 1%.

В Азии повышение возглавил гонконгский индекс Hang Seng - он вырос на 3,3%. Акции технологических тяжеловесов Tencent Holdings и Alibaba Group Holding набрали свыше 6%. Южнокорейский Kospi Composite вырос на 2,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%.

Китайские технологические компании могут выиграть в случае, если президентом США станет Джо Байден, так это должно смягчить политическую конфронтацию. Администрация Трампа ограничила использование китайского мессенджера WeChat на территории США, ввела экспортные ограничения для крупнейшего китайского производителя микросхем и затруднила производителю сетевого оборудования Huawei Technologies доступ к полупроводникам зарубежного производства.

"Участники рынков полагают, что победа Байдена снизит санкционное давление на китайские компании, - говорит Стивен Лон, исполнительный директор инвестиционного банка UOB Kay Hian в Гонконге. - Дым рассеивается, и это благо для китайских технологических компаний".