Азиатские биржи 5 ноября растут на оптимизме из США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг активно растут вслед за американскими биржами на новостях с президентских выборов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.38 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,88% - до 3306,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,08%, до 2286,5 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,72%, до 25562,33 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,73%, до 2398,21 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,23%, до 23984,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,34%, до 6143,6 пункта.

В среду биржи США закрылись ростом на 1,3-3,8%. Основным фактором для рынков по-прежнему являются выборы президента США.

Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. По подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Между тем действующий президент, республиканец Дональд Трамп еще в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.

Важным событием для рынков в четверг также являются заседания мировых центробанков. Днем свое решение по ставке объявит Банк Англии, а вечером Федеральная резервная система США опубликует итоги своего двухдневного заседания.

Как отмечает агентство Рейтер, уменьшение шансов на экономические стимулы в США может оказать давление на центробанки. "Решения обоих могут быть интересными, учитывая необходимость для центральных банков делать больше", - цитирует агентство аналитика IG Криса Бошама (Chris Beauchamp).