Биржи США 23 октября закрылись разнонаправленно из-за неясности

Биржи США закрылись разнонаправленно на фоне ожиданий мер поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,10%, до 28336,62 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,37%, до 11548,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,35%, до 3465,56 пункта.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин продолжают обсуждать сумму пакета помощи американской экономике. Накануне Пелоси заявила, что в переговорах есть прогресс, и решение скоро может быть принято.

Инвесторы также оценивают результаты заключительных теледебатов в рамках президентских выборов США, на которых действующий президент страны Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден еще раз подчеркнули разницу своих подходов к решению обсуждаемых вопросов, однако не дали новой информации, которая могла бы вызвать особую реакцию на рынках. Президентские выборы в стране должны состояться 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.