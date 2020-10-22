Фондовые индексы США упали 21 октября на фоне отсутствия стимулирования

Американские фондовые индексы в среду торговались в узком диапазоне и закрылись с понижением. Инвесторы оценивали возможность согласования очередного пакета финпомощи в США и состояние американских компаний, которое может пролить свет на экономические перспективы.

По итогам торгов S&P 500 снизился на 0,2%, Dow Jones Industrial Average - на 99 пунктов, или 0,4%, Nasdaq Composite потерял 0,3%.

Представители демократов и Белого дома подтвердили, что после достигнутого во вторник прогресса продолжат работу над согласованием условий госпомощи, отклонив вчерашний дедлайн, предложенный спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Она просигнализировала, что по итогам переговоров с министром финансов Стивеном Мнучиным был достигнут некоторый прогресс.

Стороны не сказали точно, смогут ли они заключить соглашение до президентских выборов, хотя глава аппарата Белого дома Марк Мэдоуз в интервью CNBC пояснил, что администрация и Пелоси пытаются прийти "к некоему соглашению до выходных". При этом любая сделка, вероятно, вызовет возражения со стороны сенаторов от Республиканской партии, особенно если стоимость пакета финпомощи приблизится к 2 трлн долларов.

"В данный момент торги проходят с оглядкой на эти новости, но для нас соглашение о стимулах до выборов по-прежнему кажется маловероятным, - указала Сима Шах, старший аналитик Principal Global Investors. - Можно сколько угодно слушать комментарии Пелоси и Мнучина о прогрессе на переговорах, но некоторые сенаторы просто сказали, что не поддержат никакой законопроект".

Инвесторы анализируют корпоративную финансовую отчетность за 3-й квартал, пытаясь понять, как компании справляются с экономическим спадом.

Акции Netflix упали на 5,4%, акции шведской телекоммуникационной компании Ericsson в Нью-Йорке выросли на 11%.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,3%.

В Азии японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%. Hang Seng Index вырос на 0,8%.