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Фондовые рынки АТР 21 октября в основном растут вслед за США
08:15 21.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,35% - до 3316,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,09%, до 2254,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,73% - до 24747,93 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,36% - до 2366,91, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,11% - до 6191,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,39%, до 23658,64 пункта.
Американские индексы во вторник закрылись ростом в пределах 0,5%. Инвесторы ожидают достижения договоренности по пакету мер поддержки экономики США. Также росту на американских биржах способствовали данные по количеству новостроек в стране и корпоративные новости.
Рынки "воодушевлены надеждами на финансовую поддержку" экономики США, хотя предполагалось, что переговоры завершатся во вторник, отмечают аналитики Mizuho Bank, которых цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс. Оптимизм связан с тем, что стороны выразили "добрую волю" и гибкость в сроках, чтобы скорее достичь соглашения.
Во вторник спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин сообщили, что приблизились к достижению договоренностей и продолжат переговоры в среду. Ранее Пелоси заявила, что оптимистично настроена по перспективам достижения соглашения между демократами и Белым домом, но предстоит еще много работы.
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