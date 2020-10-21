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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые индексы США выросли 20 октября на фоне ожидания программы госпомощи

08:12 21.10.2020 |

Фондовый рынок

 

Фондовые индексы США во вторник выросли на фоне оптимизма относительно того, что конгрессу удастся согласовать новый пакет государственной помощи американским компаниям и домохозяйствам.

S&P 500 прибавил 0,47%, отыгрывая часть потерь, понесенных ранее на этой неделе. Индекс в понедельник упал на 1,6%, так как инвесторов тревожило отсутствие прогресса в переговорах насчет программы помощи.

Dow Jones Industrial Average повысился на 113,37 пункта, или 0,4%. Nasdaq Composite вырос на 0,33%.

Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей США, дала понять, что для утверждения нового пакета госпомощи ранее президентских выборов Белый дом должен прийти к соглашению с демократами к концу вторника. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин успели урегулировать некоторые разногласия в вопросе госпомощи, но не смогли снять все спорные вопросы. Обе стороны заявляют, что продолжают работу.

"Должна состояться некоторая сделка. Вероятнее всего, им придется что-то предпринять. Учитывая ситуацию с Covid-19, экономике требуется больше поддержки, а рынкам - некий прогноз, - говорит экономист Commerzbank Питер Диксон. - Однако время действительно на исходе".

В последние недели новости о ходе переговоров каждый раз провоцировали колебания на рынках. Согласование новой программы помощи может привести к резкому подъему котировок.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 0,796% с 0,760% в понедельник.

Инвесторы также следят за ростом числа зараженных коронавирусом в США и Европе. В последние недели ограничения в ряде стран, включая Великобританию и Францию, были ужесточены, хотя преимущественно власти воздерживаются от полной остановки предприятий, стремясь защитить экономику от наиболее тягостных последствий пандемии.

"Новости о распространении коронавируса становятся все тревожнее, но наш базовый сценарий предполагает, что нового тотального карантина не случится", - говорит инвестиционный директор Kleinwort Hambros Фахад Камаль. - Между точечным карантином и массовым закрытием предприятий, которое мы наблюдали в марте и апреле, есть большая разница".

Число разрешений на строительство в США в сентябре умеренно выросло по сравнению с августом и составило 1,553 миллиона. Показатель слегка превысил прогнозы аналитиков, что говорит о продолжающемся восстановлении этой важнейшей для экономики отрасли.

Лиза Эриксон, глава подразделения традиционных видов инвестиций U.S. Bank Wealth Management, отметила, что пока экономика хорошо восстанавливается от пандемии, но рост случаев коронавируса этому не способствует. Тем временем многие участники рынка сосредоточены на выборах президента.

По словам Эриксон, в более длительной перспективе выборы не должны будут сильно влиять на рынки.

"Если обратить внимание, какой была ситуация при выборах президента в прошлом, и если проанализировать сценарии сохранения поста нынешним главой страны, ситуация с доходностью со временем выходит одинаковая", - сказал она.

Акции Travelers, входящей в DJIA, выросли на 5,6%. Компания сообщила, что ее чистая прибыль в 3-м квартале выросла более чем в два раза.

Акции IBM, отчитавшейся накануне после завершения сессии, упали на 6,5%. Ее выручка снизилась, к тому же компания не сделала прогноза.

Акции фармацевтической компании Moderna выросли на 0,5%. Компания сообщила, что может оформить разрешение на продажу своей вакцины от коронавируса уже в декабре, если в следующем месяце получит положительные результаты клинического испытания.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 понизился на 0,35%.

Акции Logitech подскочили на 16%, после того как она сообщила о резком росте продаж благодаря спросу на компьютерную технику в период, когда многие потребители были вынуждены работать из дома.

Акции UBS поднялись на 5,28%. Он сообщил, что его чистая прибыль выросла в два раза благодаря росту объема торговых операций. Кроме того, банк сформировал резервы на миллиарды долларов, которые в дальнейшем сможет направить на выплату дивидендов и выкуп акций.
По материалам: ПРАЙМ
 

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