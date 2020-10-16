Азиатские биржи в основном снижаются 16 октяря

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на фоне роста заболеваемости коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,28% - до 3322,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,11%, до 2249,09 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,78% - до 24347,65 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,93% - до 2339,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,45%, до 6182,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,3%, до 23437,15 пункта.

Растущая заболеваемость коронавирусом по всему миру по-прежнему пугает инвесторов. Ряд стран Европы фиксируют рекордный суточный прирост заразившихся, ужесточают карантинные меры и вводят новые ограничения.

Рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Рейтер, называет пандемию коронавируса "самым страшным" фактором из ряда негативных новостей. Карантинные ограничения оказывают давление на мировую экономику и препятствуют ее восстановлению.

Кроме того, участники торгов продолжают следить за переговорами о поддержке экономики США. По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп в четверг внес предложение об увеличении суммы пакета. Ранее администрация Трампа выражала готовность на пакет мер объемом 1,8 триллиона долларов. Также президент заявил, что переговоры по пакету мер ведутся, и он готов подписать его.

При этом инвесторы по-прежнему считают, что решение не будет принято до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.