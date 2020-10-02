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Биржи Азии 2 октября изменяются разнонаправленно на фоне снижения объема торгов
08:54 02.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу показывают разнонаправленную динамику, биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с выходным днем, а торги в Токио возобновились после масштабного сбоя четверга, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.40 EET австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,43%, до 5847,7 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,3%, до 23253,89 пункта.
Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи не работают в связи с выходным днем. По итогам торгов среды индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,2%, до 3218,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,05%, до 2149,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index - поднялся на 0,79%, до 23459,05 пункта. Во вторник южнокорейский KOSPI поднялся на 0,86%, до 2327,89 пункта.
На текущей неделе многие основные биржи Азии закрыты, поэтому объем торгов снижен. Токийская биржа в пятницу при этом возобновила работу после остановки всех торгов на целый день в четверг из-за сбоя в системе. Это стало беспрецедентным случаем за все время с мая 1999 года, когда биржа перешла на электронное ведение торгов.
Трейдеры обращают внимание и на статистику по Японии. В августе показатель безработицы в стране поднялся до рекорда почти за три года и составил 3%, при этом такая динамика совпала с ожиданиями экспертов. Некоторое ослабление иены к доллару при этом поддерживает индекс, потому что более слабая национальная валюта поддерживает относительный доход японских компаний-экспортеров.
В центре внимания рынков продолжают оставаться риски вокруг пандемии коронавируса, а также меры властей и регуляторов по восстановлению экономики. Палата представителей конгресса США ранее приняла закон о поддержке экономики на 2,2 триллиона долларов. Голосование при этом стало чисто символическим, потому что республиканцы, контролирующие Белый дом и сенат, этот пакет отвергли.
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