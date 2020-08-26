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Фондовые индексы США 24 августа выросли на оптимизме по поводу потенциального метода лечения коронавируса
07:55 25.08.2020 |
Фондовые индексы США в понедельник отметились ростом из-за оптимизма инвесторов насчет потенциального метода лечения коронавируса.
Индекс S&P 500 поднялся на 34,12 пункта, или на 1,0%, до 3431,28 пункта, что стало уже третьим рекордным уровнем закрытия за последние семь дней. Кроме того, индекс широкого рынка впервые с прошлого вторника превысил максимум, достигнутый до пандемии коронавируса.
Nasdaq Composite прибавил 67,92 пункта, или 0,6%, до 11379,72 пункта, уже 37-го рекордного уровня закрытия с начала года.
Dow Jones Industrial Average набрал 378,13 пункта, или 1,4%, достигнув 28308,46 пункта, при этом по-прежнему оставаясь на 4,2% ниже февральского максимума.
Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) в воскресенье объявило, что разрешило при лечении тяжелых случаев Covid-19 использовать реконвалесцентную плазму, то есть плазму крови людей, недавно выздоровевших от Covid-19. По словам представителя FDA Стивена Хана, это разрешение касается только экстренного применения, то есть полное одобрение получено не было. Он добавил, что регулятор проанализирует дополнительные данные.
"Все положительные новости, касающиеся борьбы с вирусом, будут приводить к росту рынка, - говорит Сима Шах, главный стратег Principal Global Investors. - Однако новости начет вакцины или лечения стоит воспринимать с долей скепсиса, учитывая, что до массового применения на населении требуется выполнение определенных процедур".
Несмотря на рецессию, S&P 500 с весны заметно растет, а значит инвесторы делают ставку на то, что худшее для экономики уже позади, и прибыль компаний - самый надежный двигатель роста акций - со следующего года начнет повышаться.
Как отмечает Джим Полсен, старший инвестиционный стратег Leuthold Group, рынки обычно восстанавливаются раньше, чем экономика, и в прошлом лучшая динамика наблюдалась как раз тогда, когда безработица опускалась с пиковых уровней.
"На мой взгляд, велики шансы того, что начался новый виток роста экономики и новый бычий рынок", - сказал он.
Подъем поддержал некоторые из отраслей, пострадавших сильнее всего, в том числе акции авиакомпаний, операторов круизов и ретейлеров, которые в этом году упали на двузначные проценты.
Акции American Airlines выросли на 11,0%, а бумаги United Airlines Holdings - на 9,9%. Акции Carnival выросли на 10,0%, Norwegian Cruise Line Holdings - на 7,6%. Акции Kohl's прибавили 7,9%, а бумаги Gap набрали 7,4%.
Инвесторы и экономисты продолжают оценивать данные по заболеваемости коронавирусом, пытаясь определить, насколько устойчивым будет восстановление экономики. Число случаев в США сократилось в сравнении с предыдущим днем, достигнув минимума более чем за два месяца. Девятый день подряд регистрируется менее 50 000 новых больных.
"В тех штатах, где власти действовали наиболее эффективно, по-видимому, удалось взять вирус под контроль, не прибегая к новым жестким карантинным мерам и не усугубляя экономическое положение, - заметил Холдер Шмидинг, главный экономист Berenberg Bank. - На рынке труда продолжается улучшение ситуации, но медленными темпами. Крупнейшая экономика мира начинает восстанавливаться, и это воодушевляет".
Доходность 10-летних гособлигаций США подросла до 0,645%, тогда как в пятницу составляла 0,639%.
В Европе Stoxx Europe 600 вырос на 1,6%.
В Гонконге акции Tencent Holdings набрали 5,8% на фоне сообщений в прессе. Как отмечают аналитики, в частном порядке официальные лица США заверили американские компании в том, что они смогут продолжить работу с популярным приложением WeChat.
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