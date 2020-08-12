Фондовые индексы США 11 августа развернулись вниз

Фондовый индекс S&P 500 во вторник развернулся вниз после роста в течение семи сессий, так как инвесторы были обеспокоены перспективами принятия широкого пакета мер экономической поддержки в условиях коронавируса.

Индекс начал торги с умеренного роста и торговался вблизи рекордных уровней большую часть сессии, прежде чем в последний час торгов развернуться вниз. По итогам торгов во вторник S&P 500 снизился на 26,78 пунктов, или 0,8%, по 333,69 пункта. Сейчас индекс находится примерно на 1,5% ниже рекордного уровня, установленного 19 февраля.

Dow Jones Industrial Average упал на 104,53 пункта, или 0,4%, до 27686,91 пункта. Nasdaq Composite упал на 185,53 пункта, или 1,7%, до 10782,82 пункта.

Акции компаний, особенно чувствительных к состоянию американской экономики, в частности банков, нефтегазовых фирм, операторов круизных лайнеров и авиакомпаний, поддерживают рост рынка. Это говорит о том, что замедление роста количества новых зараженных коронавирусом в США и благоприятные макроданные укрепляют оптимизм инвесторов.

"Налогово-бюджетные стимулирующие меры в США абсолютно критичны для сохранения позитивного импульса на рынке, - считает Николас Брукс, директор экономических и инвестиционных исследований в Intermediate Capital Group. - Участники рынков полагают, что в конечном счете конгресс примет этот пакет мер и что стороны просто ведут политику балансирования на грани допустимого".

Рост количества новых зараженных коронавирусом продолжает замедляться. В США в понедельник число новых инфицированных второй день подряд составило менее 50 000 человек. Таким образом, по данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных приблизилось к 5,1 млн человек.

Цены на золото упали на 4,5% до 1932,60 доллара за тройскую унцию. Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 0,657% с 0,573% в понедельник.

Инвесторы все еще обеспокоены ростом числа заболеваний коронавирусом в тех европейских странах, в которых ранее вирус был взят под контроль.

Доходность 10-летних американских гособлигаций, по данным Tradeweb, подросла со вчерашних 0,573% до 0,645% и может зафиксировать сильнейший прирост с июня. Золото подешевело на 4% до 1958,80 доллара за унцию.

"Участникам рынков сложно анализировать противоречивые новостные сообщения, - отметил Хью Джимбер, аналитик по мировому рынку в J.P. Morgan Asset Management. - В США ситуация явно улучшилась, а в некоторых странах континентальной Европы, напротив, ухудшилась".

Акции Norwegian Cruise Line выросли на 3,4%, акции JPMorgan Chase выросли на 3,2%.

Сезон отчетности для крупнейших американских компаний вышел на финишную прямую. Акции International Flavors and Fragrances упали на 4% - компания отчиталась о 40%-ном падении операционной прибыли за 2-й квартал. По данным FactSet, из 91% компаний индекса S&P 500, уже отчитавшихся о результатах, 82% превзошли прогнозы аналитиков по прибыли.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 1,7% при поддержке сектора путешествий и досуга и других секторов, чувствительных к состоянию экономики.

Гонконгский Hang Seng прервал трехдневную негативную серию и повысился на 2,1%. Такой рост отчасти связан с ралли акций операторов казино в Макао, которые подскочили после того, как правительство полуавтономного региона смягчило карантинные меры для посетителей из континентального Китая.

Японский Nikkei 225 поднялся на 1,9%, а китайский Shanghai Composite снизился на 1,2%.