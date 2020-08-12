Финансовые новости
- |
- 12.08.20
- |
- 09:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые индексы США 11 августа развернулись вниз
07:47 12.08.2020 |
Фондовый индекс S&P 500 во вторник развернулся вниз после роста в течение семи сессий, так как инвесторы были обеспокоены перспективами принятия широкого пакета мер экономической поддержки в условиях коронавируса.
Индекс начал торги с умеренного роста и торговался вблизи рекордных уровней большую часть сессии, прежде чем в последний час торгов развернуться вниз. По итогам торгов во вторник S&P 500 снизился на 26,78 пунктов, или 0,8%, по 333,69 пункта. Сейчас индекс находится примерно на 1,5% ниже рекордного уровня, установленного 19 февраля.
Dow Jones Industrial Average упал на 104,53 пункта, или 0,4%, до 27686,91 пункта. Nasdaq Composite упал на 185,53 пункта, или 1,7%, до 10782,82 пункта.
Акции компаний, особенно чувствительных к состоянию американской экономики, в частности банков, нефтегазовых фирм, операторов круизных лайнеров и авиакомпаний, поддерживают рост рынка. Это говорит о том, что замедление роста количества новых зараженных коронавирусом в США и благоприятные макроданные укрепляют оптимизм инвесторов.
"Налогово-бюджетные стимулирующие меры в США абсолютно критичны для сохранения позитивного импульса на рынке, - считает Николас Брукс, директор экономических и инвестиционных исследований в Intermediate Capital Group. - Участники рынков полагают, что в конечном счете конгресс примет этот пакет мер и что стороны просто ведут политику балансирования на грани допустимого".
Рост количества новых зараженных коронавирусом продолжает замедляться. В США в понедельник число новых инфицированных второй день подряд составило менее 50 000 человек. Таким образом, по данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество зараженных приблизилось к 5,1 млн человек.
Цены на золото упали на 4,5% до 1932,60 доллара за тройскую унцию. Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 0,657% с 0,573% в понедельник.
Инвесторы все еще обеспокоены ростом числа заболеваний коронавирусом в тех европейских странах, в которых ранее вирус был взят под контроль.
Доходность 10-летних американских гособлигаций, по данным Tradeweb, подросла со вчерашних 0,573% до 0,645% и может зафиксировать сильнейший прирост с июня. Золото подешевело на 4% до 1958,80 доллара за унцию.
"Участникам рынков сложно анализировать противоречивые новостные сообщения, - отметил Хью Джимбер, аналитик по мировому рынку в J.P. Morgan Asset Management. - В США ситуация явно улучшилась, а в некоторых странах континентальной Европы, напротив, ухудшилась".
Акции Norwegian Cruise Line выросли на 3,4%, акции JPMorgan Chase выросли на 3,2%.
Сезон отчетности для крупнейших американских компаний вышел на финишную прямую. Акции International Flavors and Fragrances упали на 4% - компания отчиталась о 40%-ном падении операционной прибыли за 2-й квартал. По данным FactSet, из 91% компаний индекса S&P 500, уже отчитавшихся о результатах, 82% превзошли прогнозы аналитиков по прибыли.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 1,7% при поддержке сектора путешествий и досуга и других секторов, чувствительных к состоянию экономики.
Гонконгский Hang Seng прервал трехдневную негативную серию и повысился на 2,1%. Такой рост отчасти связан с ралли акций операторов казино в Макао, которые подскочили после того, как правительство полуавтономного региона смягчило карантинные меры для посетителей из континентального Китая.
Японский Nikkei 225 поднялся на 1,9%, а китайский Shanghai Composite снизился на 1,2%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дело о пяти миллиардах. Как Порошенко будет бить по Зеленскому Коломойским
|Голос Киева. Кто станет главным противником Притулы - Зеленский или Порошенко
|Зеленский не стал ветировать закон об игорном бизнесе, несмотря на ряд противоречивых норм
|Москаль обжаловал в суде постановление об укрупнении районов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара 12 августа растет на фоне увеличения доходности казначейских гособлигаций США
|Биржи Азии 12 августа снижаются в пределах 3% на фоне динамики бирж США
|ПриватБанк требует отстранить судью Вовка от дела относительно обслуживания депозитов оффшоров Суркисов
|Минфин: за первое полугодие 2020 года прибыль госбанков уменьшилась на 17%
|Денежная масса в Украине в июле возросла на 3,6%
|Госбанки вложили в облигации внутреннего займа 54 миллиарда за квартал, – Минфин
|Минфин 11 августа на аукционах ОВГЗ привлек 4,9 млрд грн на 4 мес. под 7% и $190 млн на 1,5 года под 3,6%
Это интересно
|Forbes рассказал, кто больше всех заработал на видео в TikTok
|Первые в мире планшеты на Snapdragon 865+ и с экранами 120 Гц. Представлены Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+
|Стоимость сделки по приобретению TikTok может достичь $30 млрд
|Samsung представила умные часы Galaxy Watch 3: управление смартфоном жестами и продвинутые медицинские функции
|Представлены Galaxy Buds Live — вкладыши открытого типа с активным шумоподавлением и множеством датчиков
|Представлены флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra
|Илон Маск испытал прототип корабля для полета на Марс. Он взлетел на 150 м - и это успех