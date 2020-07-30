Биржи АТР 30 июля в основном растут следом за подъемом на американских фондовых рынках

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут, инвесторы обратили внимание на подъем на биржах США после прошедшего заседания Федеральной резервной системы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09% - до 3297,57 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2238,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,05%, до 25143,6 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,26%, до 2269,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,76%, до 6051,9 пункта. Японский Nikkei 225 при этом опускался на 0,12%, до 22369,19 пункта.

Биржи США по итогам торгов среды закрылись ростом на 0,6-1,4% на итогах заседания ФРС. Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. После заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что американский центробанк "даже не думает" о повышении ставки в обозримой перспективе, понимая, что восстановление экономики потребует значительного времени. Пауэлл также повторил, что ФРС сделает все, что необходимо, чтобы поддержать экономику, и высказался в поддержку аналогичных действий со стороны конгресса.

"Инвесторам понравилось то, что они услышали от председателя Пауэлла. Эта та ФРС, которая, кажется, чувствует пульс экономики, даже несмотря на то, что заседание совпало с ожиданиями", - отметил агентству Франс Пресс аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes).

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics сообщил о росте чистой прибыль во втором квартале 2020 года на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 4,7 миллиарда долларов. Акции компании растут на 0,68%.