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Индексы США 24 июля закрылись в минусе
07:43 27.07.2020 |
Основные американские фондовые индексы в пятницу закрылись в минусе на фоне ухудшения отношений США и КНР и не ясных перспектив восстановления экономики страны, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones снизился к уровню открытия на 0,7%, до 26466,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,62%, до 3215,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,92%, до 10364,85 пункта.
Пессимизм на американских рынках в пятницу вызван опасениями за усиливающееся напряжение между США и Китаем. В пятницу Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Ранее на неделе Штаты потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия.
На рынки также оказывают давление опасения за восстановление экономики страны. Участники торгов опасаются, что рост случаев коронавируса в США и новый раунд карантинных ограничений, связанных с этим, снова поставят на паузу экономическую активность в стране.
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