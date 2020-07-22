DJIA 21 июля отметился ростом, тогда как инвесторы сосредоточились на отчетности

Акции нефтегазовых компаний во вторник выросли вслед за ценами на нефть, подтолкнув вверх индекс Dow Jones Industrial Average. Кроме того, лидеры Евросоюза согласовали пакет мер налогово-бюджетного стимулирования, направленный на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

DJIA вырос на 159,53 пункта, или на 0,6%, до 26840,40 пункта, S&P 500 показал рост на 5,46 пункта, или на 0,2%, до 3257,30 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite снизился на 86,73 пункта, или на 0,8%, до 10680,36 пункта, после того, как днем ранее закрылся на рекордном максимуме.

Рост в составе S&P 500 возглавил нефтегазовый сектор, его субиндекс поднялся на 6,2%. Акции Exxon Mobil и Chevron Corp. набрали 5,1% и 7,2% соответственно, поддержав рост DJIA.

Цены на нефть во вторник достигли максимальных уровней с начала марта, когда котировки обвалились в связи с ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией. Нефть WTI подорожала на 2,8%, до 41,96 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 5 марта.

Росту акций и других рисковых активов способствовало и то, что политические лидеры Европейского союза рано утром во вторник договорились о плане расходов на восстановление экономики. Бюджет этой программы составит 1,8 трлн евро. Фонд экономической помощи впервые будет формироваться за счет выпуска общего долга ЕС, что может укрепить экономические связи между странами блока. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 повысился на 0,3%, ранее подъем был более выраженным.

"Договоренность о синхронизированной налогово-кредитной политике в период кризиса, вероятно, обеспечит Европе тот уровень стабильности, которого ей не хватало, - отмечает главный международный аналитик JPMorgan Asset Management Дэвид Келли. - Это действительно важное событие".

Тем временем в Вашингтоне, судя по всему, также идет обсуждение нового раунда стимулирующих мер, однако республиканцы и демократы по-прежнему имеют разногласия по ключевым вопросам.

Опубликованная во вторник отчетность крупнейших американских компаний тоже способствовала улучшению настроя инвесторов. Согласно аналитикам, опрошенным FactSet, прибыль компаний S&P 500 во 2-м квартале снизилась на 44%. На этой неделе будут опубликованы отчеты крупных корпораций, в том числе Amazon.com, Microsoft и American Express, по которым можно будет судить об экономических перспективах с точки зрения лидеров бизнеса.

Акции Coca-Cola, опубликовавшей результаты за 2-й квартал, выросли на 2,3%. Ее выручка упала на 28%, так как из-за карантина, призванного остановить распространение коронавируса, она лишилась продаж в ресторанах, кинотеатрах и на стадионах. Однако компания отметила, что худшее позади и в июле ситуация складывается для нее удачнее.

Акции оборонной корпорации Lockheed Martin выросли на 2,6%. Ее квартальная выручка и прибыль превзошли ожидания, а годовой прогноз был пересмотрен в сторону повышения.

IBM также превзошла прогнозы по квартальной прибыли, а ее продажи опустились лишь на 5,4%. В подразделении облачных вычислений выручка подскочила на 30%. Акции IBM росли в начале сессии, однако закрылись с понижением на 0,3%.

Бумаги других технологических корпораций во вторник тоже сдавали позиции. Технологический сектор S&P 500 упал на 1,0%. Бумаги Apple и Amazon, которые в последнее время тянули основные фондовые индексы вверх, упали на 1,4% и 1,8% соответственно.

Наблюдались и другие признаки того, что инвесторы все еще склонны проявлять осторожность.

Золото, которое считается защитным активом, выросло в цене на 1,5%, до 1842,40 доллара за тройскую унцию, что является максимумом с 2011 года. По словам Люка Филипа, директора SYZ Private Banking по инвестиционным решениям для состоятельных клиентов, инвесторы скупают этот металл, чтобы защититься от потенциального ускорения инфляции по мере того, как центральные банки накачивают экономику деньгами.

"Это элементарная стратегия: сохраняются многочисленные факторы неопределенности, поэтому для защиты стоит покупать золото", - говорит Филип. В портфеле его компании на золото приходится 4,5%-5,0%.

Третий день подряд в цене растет и серебро. Во вторник этот драгоценный металл подорожал на 6,8%, закрывшись по 21,497 доллара за унцию, на максимальном уровне с марта 2014 года.

Ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили день с умеренным ростом. Лидером стал гонконгский Hang Seng, набравший более 2%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%.