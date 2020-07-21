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Биржи Азии 21 июля растут на динамике бирж США и надеждах по вакцине
08:22 21.07.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник поднимаются, трейдеры оценивают перспективы по созданию вакцины, поддерживает индикаторы и сильная статистика технологического рынка США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% - до 3316,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,27%, до 2222,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,88%, до 25529,02 пункта. Южнокорейский KOSPI понимался на 1,52%, до 2231,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,89%, до 6115 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,77%, до 22893,54 пункта.
Склонность инвесторов к риску поддерживают новости по мировым разработкам вакцины от коронавируса. Как сообщил ранее британский медицинский журнал The Lancet, вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.
Новости по вакцине придают рынкам уверенность в том, что удастся сдержать вторую волну заболеваний коронавирусом. Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), общее число случаев заражения в мире достигло 14,35 миллиона человек, число жертв превысило 600 тысяч.
Динамика американских фондовых бирж также поддерживает настроения азиатских рынков: в понедельник индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ показал очередной рекорд после роста на 2,5%.
Инвесторы также оценили новости из Европы. Ранее во вторник лидеры Европейского союза смогли достичь согласия по фонду восстановления европейской экономики и многолетнему финансовому плану. Такое решение было принято по итогам четырех дней саммита вместо двух.
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