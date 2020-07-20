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Индексы S&P 500 и NASDAQ выросли 17 июля, Dow немного снизился на противоречивой статистике
07:49 20.07.2020 |
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,29% - до 3224,75 пункта, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 0,23% - до 26672,46 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос 0,28% - до 10503,19 пункта.
Ранее статистика показала ослабление уверенности потребителей в экономике наряду с укреплением строительного сектора - оба показателя используются в попытках предсказать, насколько уверенным окажется восстановление экономики после окончания карантина по коронавирусу.
В лидерах падения среди технологических компаний оказался онлайн-кинотеатр Netflix, чьи акции снизились на 6,90% - до 490,98 доллара за акцию. Netflix и в первом, и во втором квартале показал рост базы подписчиков более чем на 10 миллионов и рост оборота и прибыли, однако инвесторы опасаются, что эти цифры отражают опережающий рост за счет карантина по коронавирусу и что во втором полугодии показатели Netflix снизятся. Снижались также акции Apple (на 0,20% - до 385,31 доллара) и Microsoft (на 0,51% - до 202,88 доллара).
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