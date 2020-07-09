Биржи АТР 9 июля растут на статистике из Китая и оптимизме из США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг уверенно растут на статистике из Китая и позитиве на американских биржах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,03% - до 3438,61 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,26%, до 2248,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,47%, до 26252,36 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,41%, до 22672,33 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,98%, до 2180,14 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,25%, до 5994,2 пункта.

В центре внимания азиатских инвесторов в четверг экономическая статистика из Китая, свидетельствующая о продолжении восстановления экономики. Инфляция в Китае в июне на фоне значительного улучшения эпидемиологической обстановки составила 2,5% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее. В месячном же выражении дефляция замедлилась до 0,1% с майских 0,8%. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков в 0,5%.

"С учетом того, что фискальные стимулы и расходы на инфраструктуру все еще растут, мы считаем, что экономическая активность и цены производителей в ближайшие месяцы будут и дальше восстанавливаться", - отметил экономист по Китаю Capital Economics Мартин Расмуссен (Martin Rasmussen), которого цитирует газета Financial Times.

Оптимизма азиатским инвесторам добавляет и позитивная динамика Уолл-стрит. Фондовые индексы США по итогам торгов среды выросли на 0,7-1,5%, а высокотехнологичный NASDAQ побил очередной исторический рекорд, показав наибольший рост среди основных индексов.