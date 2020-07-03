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Фондовые индексы США 2 июля закрылись ростом на статистике по безработице
07:47 03.07.2020 |
Основные американские фондовые индексы в четверг завершили день ростом на фоне опубликованной в четверг статистики по рынку труда США, которая превзошла ожидания, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 23.00 мск, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,35%, до 25823,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,44%, до 3129,53 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,51%, до 10206,83 пункта..
"Дополнительные 4,8 миллиона рабочих мест в июне, добавленные к 2,5 неожиданных рабочих мест в мае, подхлестнули настроения инвесторов в отношении как американских акций, так и доллара", - цитирует ресурс marketwatch.com главу торгов на торговой онлайн-платформе INFINOX Уласа Акинсилара.
Безработица в США в июне уменьшилась до 11,1% с майских 13,3%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона, что оказалось выше ожиданий. Однако неуверенность, связанная с повторным ростом зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в последнее время, сохраняется.
В апреле безработица в США подскочила до 14,7% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года. Уже в мае показатель неожиданно сократился до 13,3%. Таким образом, второй месяц подряд отмечается улучшение ситуации на американском рынке труда. При этом годом ранее, в июне 2019 года, безработица в США находилась на отметке 3,7%.
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