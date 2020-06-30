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Биржи АТР растут 30 июня на статистике из Китая
08:21 30.06.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник уверенно растут на макроэкономической статистике из КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,58% - до 2978,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,75%, до 1973,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,89% - до 24516,44 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,83%, до 22396,67 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,66%, до 2128,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,39%, до 5895,8 пункта.
Во вторник участники рынка обратили свое внимание на индекс деловой активности (PMI) в Китае, рост которого показал, что производственный сектор Китая восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Это вселило уверенность инвесторам в то, что мировая экономика пытается оправиться от воздействия коронавируса.
PMI в промышленном секторе Китая в июне на фоне активного восстановления экономики после эпидемии коронавируса вырос до 50,9 пункта против 50,6 в мае. Эксперты прогнозировали индекс на отметке 50,5 пункта. Тем временем PMI в непроизводственном секторе в июне вырос до 54,4 пункта с майских 53,6 пункта.
"Это просто еще один день нормальной волатильности, к сожалению, то, с чем мы сейчас живем. Как правило, это перетягивание каната между улучшением экономических данных и ростом числа случаев", - считает глава отдела глобального управления инвестициями в Wells Fargo Investment Institute Марк Литзерман (Mark Litzerman), мнение которого приводит агентство Ассошиейтед Пресс.
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