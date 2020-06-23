Рынки США на закрытии 19 июня показали смешанную динамику

Основные американские фондовые индексы в пятницу на закрытии торгов торговались разнонаправленно, с одной стороны, трейдеры оптимистично настроены по поводу перспектив восстановления экономики, с другой - оценивают риски второй волны заражений коронавирусом, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на на 0,8%, до 25872,56 пункта, растеряв весь рост на открытии торговой сессии, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - слабо рос на 0,03%, до 9946,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - падал на 0,57%, до 3097,70 пункта.

Ситуация с COVID-19 продолжает оказывать негативное давление на торги. В ряде штатов США продолжают фиксировать рекордное число случаев заражения. С другой стороны, инвесторы также оценили заявление ведущего эпидемиолога Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью о том, что вспышка COVID-19 в Пекине уже взята под контроль. Ранее новый очаг инфекции был обнаружен на крупнейшем оптовом рынке "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай.

На следующей неделе будет озвучена третья оценка по изменению ВВП США в первом квартале. Аналитики полагают, что показатель снизился на 5%, что соответствует второй оценке, первая оценка предполагала снижение на 4,8%.