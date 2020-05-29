Финансовые новости
- |
- 29.05.20
- |
- 10:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Биржи АТР 29 мая в основном снижаются на напряженности между США и Китаем
08:29 29.05.2020 |
Большинство фондовых бирж Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу на фоне эскалации напряженности между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на символические 0,01% - до 2846,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,63%, до 1780,85 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,71% - до 22968,41 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,59%, до 2016,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,51%, до 21803,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,82%, до 5802,9 пункта.
Растущая напряженность между США и Китаем оказывает сильное давление на рынки. Инвесторы опасаются, что дальнейшие разногласия могут вызвать новый виток торговой войны между двумя странами, что нанесет удар мировой экономике.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге. При этом американский президент Дональд Трамп ранее анонсировал новые меры против Китая в ответ на действия в Гонконге.
Инвесторы также оценивают слабые экономические данные из Японии. Объем промышленного производства в апреле упал на 9,1% по сравнению с мартом. По данным агентства Блумберг, это самое сильное падение после цунами 2011 года. Объем розничных продаж в апреле упал на 9,6% в месячном исчислении.
При этом в целом на мировых рынках в последнее время скорее преобладает оптимизм и рисковые настроения. Правительства по всему миру постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса, и инвесторы надеются на восстановление экономики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Большую часть валютных продаж на межбанке 28 мая обеспечила металлургическая компания «Метинвест»
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Разумкова волнует не язык, а власть
|Грызлов говорит, Зеленский молчит. Какие два сценария приготовил Кремль для Украины на это лето
|Путин спешит победить: Почему Грызлов провоцирует эскалацию конфликта на Донбассе
|Гонтарева: В Минфине сейчас происходит какое-то мракобесие
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 28 мая торгуется в плюсе на росте напряженности между США и Китаем
|Доллар дешевеет 28 мая к основным мировым валютам на росте рисковых настроений
|Гэвин Андресен: криптовалютный рынок настроен на спекуляции, а не на технологии
|Биржи АТР 29 мая в основном снижаются на напряженности между США и Китаем
|Индексы США 28 мая падали из-за отношений США и Китая и статистики
|Большую часть валютных продаж на межбанке 28 мая обеспечила металлургическая компания «Метинвест»
Это интересно
|Google тестирует покупки с простым подтверждением платежей голосом
|Kia выпустит маленький и очень дешёвый электромобиль
|Twitter впервые пометил сообщения Трампа как вводящие в заблуждение
|Samsung представила новый чип безопасности для смартфонов
|MediaTek Dimensity 820 обходит по производительности Kirin 980 и приближается к Snapdragon 855
|Дебютировали смартфоны Xiaomi Redmi 10X с 5G-чипом Dimensity 820 и ценой от 205 евро
|Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280