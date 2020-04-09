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Биржи АТР, кроме Японии, растут в ожидании скорого пика пандемии коронавируса
08:18 09.04.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут в надежде, что пандемия COVID-19 подходит к своему пику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,28%, до 2823,27 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,61%, до 1751,34 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,7%, до 24137,45 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,79%, до 1821,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,42%, до 5332,8 пункта. Японский индекс Nikkei 225 же снижается на 0,98%, до 19179,96 пункта
В четверг на азиатских рынках преобладают преимущественно оптимистичные настроения, поскольку у инвесторов появляются надежды, что пандемия коронавируса приближается к своему пику. Кроме того, участники рынка продолжают ожидать, что правительства будут и дальше вводить дополнительные меры стимулирования экономик. Правительство Гонконга в среду объявило, что выделит более 137 миллиардов гонконгских долларов (около 18 миллиардов долларов) в рамках нового пакета мер поддержки бизнеса и обеспечения сохранения рабочих мест.
"Есть признаки того, что заражения достигают своего пика, что приводит к изменению настроений на рынке", - сказал агентству Рейтер старший макроэкономический стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масаюки Кичикава (Masayuki Kichikawa).
На этом фоне позитива участникам торгов добавляют новости о том, что власти Китая в среду полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из ставшего очагом эпидемии коронавирусной инфекции города Ухань в провинции Хубэй, который на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего мира.
Японский фондовый индекс тем временем снижается на фоне роста числа заражений в стране и объявления правительством режима чрезвычайной ситуации в Токио и других городских районах. Всего в Японии зафиксирован 5691 случай заболевания коронавирусом, погибли 116 человек.
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