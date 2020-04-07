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Биржи АТР в основном растут 7 января на ожиданиях снижения темпов распространения COVID-19
08:40 07.04.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, инвесторы с оптимизмом следят за снижением темпов заражения коронавирусом в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 1,74%, до 2812,14 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,69%, до 1735,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,28%, до 23815,49 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 0,82%, до 18715,28 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, до 1802,7 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 1,54%, до 5205,2 пункта
По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, ни один человек не скончался от коронавируса в материковой части Китая за минувшие сутки, при этом днем ранее был один скончавшийся. Выявлено 32 новых случая заражения против 39 днем ранее.
"Рынки начали торговую неделю более позитивным тоном на фоне ранних признаков улучшения вирусных данных", - говорится в утренней заметке экономистов ANZ Research.
Кроме того, трейдеры оценивают экономические меры поддержки со стороны японского правительства. Японский премьер Синдзо Абэ объявил о пакете антикризисных мер для снижения негативного эффекта от коронавируса. По словам Абэ, размер пакета мер составит 108 триллионов иен (989 миллиардов долларов).
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