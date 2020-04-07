Индексы США 6 апреля закрылись ростом на 7% и более на ожидании замедления распространения COVID-19

Крупнейшие фондовые индексы США в понедельник на закрытии торгов усилили рост до 7% и более на ожидании улучшения ситуации вокруг распространения коронавируса в стране, свидетельствуют данные бирж.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 7,59%, до 22649,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 7,33%, до 7913,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 6,95%, до 2661,51 пункта.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что стране удастся не дойти до ранее прогнозировавшегося количества смертей от коронавируса. До этого он допускал, что число умерших может составить от 100 до 200 тысяч, и призвал нацию готовиться к тому, что ближайшие две недели будут самыми тяжелыми и будет много смертей.

В США зафиксирована крупнейшая вспышка заболевания коронавирусом в мире, сейчас число зараженных в стране превышает 352,5 тысяч, умерли около 10,4 тысячи человек, вылечились около 19 тысяч.