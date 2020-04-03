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Биржи АТР 3 апреля снижаются на опасениях за скорую рецессию
08:10 03.04.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются на опасениях за неминуемый мировой экономический спад, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,33%, до 2771,34 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,23%, до 1693,69 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,6%, до 23141,47 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 0,7%, до 17694,8 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,44%, до 1717,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,32%, до 5034,5 пункта.
Участники рынка обратили внимание на то, что в мире число людей с COVID-19, по собственным подсчетам Университета Джонса Хопкинса в США на конец дня 2 апреля, превысило 1 миллион, а число погибших продолжает расти. На этом фоне инвесторы остаются заложниками неопределенности, пытаясь оценить долгосрочные экономические последствия пандемии, которая, как ожидается, приведет мировые экономики к рецессии. Стоить отметить, что по данных ВОЗ, на 3.00 EET 3 апреля число случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки возросло почти на 77 тысяч - до 900 306, скончались 45 693 человека - почти на 5 тысяч больше предыдущего показателя.
"У нас не будет реального восстановления на рынке, пока мы не достигнем пика в количестве заражений и смертей. Сильная волотильность будет сохраняться, пока мы не сможем преодолеть эту неопределенность", - заявил агентству Блумберг аналитик Franklin Templeton Стивен Довер (Stephen Dover).
Фондовые рынки также остаются нестабильными, поскольку трейдеры обратили внимание на данные из США, где число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 28 марта составило 6,648 миллиона. Рост количества заявок стал максимальным за всю историю наблюдений.
В то же время инвесторы обратили внимание на статистику из КНР. Так, данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики Китая в марте вырос до 43 пунктов с 26,5 пункта месяцем ранее.
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