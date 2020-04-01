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Биржи АТР 1 апреля показывают разнонаправленную динамику на опасениях за последствия коронавируса
08:24 01.04.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются с разнонаправленной динамикой на экономических рисках из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,3%, до 2758,66 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1679,75 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,92%, до 23385,41 пункта, японский индекс Nikkei 225 - на 1,99%, до 18533,02 пункта, южнокорейский KOSPI опускается на 0,71%, до 1742,11 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 2,45%, до 5201,7 пункта.
В среду азиатские индексы не показывают определенную динамику на фоне продолжающихся опасений по поводу экономических последствий пандемии коронавируса, поскольку в разных регионах продолжает расти число заразившихся. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.
Помимо коронавируса, участники торгов в Азии обратили внимание на закрытие рынков в США. Первый квартал 2020 года стал худшим для S&P 500 с 2008 года (падение на 20%) и Dow Jones - с 1987 года (падение 23%).
"Из-за потерь на американских рынках и опасений по поводу нового коронавируса инвесторы, скорее всего, воздержатся от покупок", - отметил агентству Франс Пресс стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).
Некоторого оптимизма инвесторам добавила статистика из КНР. Данные экономического издания Caixin показали, что индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в марте вырос до 50,1 пункта с 40,3 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали роста показателя только до 45,5 пункта.
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